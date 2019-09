Almanacs contemplaciones sonoras

Euclides Valdés F.

E n Honduras, la música electrónica sigue siendo underground, no digamos la experimental, lejos de los bailes en raves y más cerca de la fruición en soledad.

La música electrónica ambient, por su habilidad de hibridación, es ideal para crear atmósferas, para imaginar y contemplar con el oído. Por eso no sirve escucharlo mientras conduce o trabaja en la oficina, hay que dedicarle el 100% de concentración y dejarse llevar por las pulsiones sonoras impredecibles. En Honduras son pocos los exponentes de este género, siendo Almanacs uno de los más importantes y prolíficos.

Detrás de Almanacs está Wilmer Murillo, ilustrador y artista gráfico. Aunque su joven carrera la ha desarrollado en las artes visuales, los últimos cuatro años ha sido en la música donde ha producido obras con mayor regularidad.

Foresta Obscura (2016)

Su primera producción, un EP de seis pistas de 33:40 de duración, fue lanzado el 28 de octubre de 2016. El primer track, Owls (original mix), samplea el ululato de un búho. El inicio de “Kreitajo” me recuerda al David Wise del OST de DKC2. Walking in Circles, “Pantanos”, Missing You y Way Out completan el disco.

Tigra (2017)

Single ambient de 10:31 de duración lanzado en 2017. Murillo se internó en el Parque Nacional La Tigra y grabó la amalgama de sonidos que brotaba de la exuberante floresta para crear samples, loops y todo el entramado armónico, donde los trinos, oreos y goteos crean una polifonía ecosistémica que hacen sentir al melómano como si estuviese en medio del fresco verdor, en conexión con los ecos prístinos de la naturaleza.

Atlas of Shadows (2018)

El primer LP de Almanacs, lanzado por la francesa Apnea Records el 5 de enero de 2018. Consta de 11 pistas y dura 60:56.

El primer track es Glass Army, donde se percibe cierta influencia del estilo de electrónica francesa noventera. La segunda pieza es The Conclave, con reminiscencias al Trent Reznor & Atticus Ross de The Social Network. Le sigue Nectaire, donde teclados y enjambres entablan una singular sinergia. En “Beso de la noche”, las intermitencias del ruido irrumpen la cadencia nocturna del teclado.

Fog Entity forja su basamento en un fondo etéreo sobre el que los ruidos se torsionan y disipan, como la niebla. La canción que da nombre al disco es la que más evoca el dark ambient, seguido de “Paredes fantasmas”. The Giant in The Tiny Room, el track más corto (2:08), por momentos evoca a Erik Satie.

Completan el álbum Chaos in Kuznova, “La Santera” (el track más largo, con 6:56) y cierra con “El encanto”, el más versátil en interpretaciones. En una oída me sentí como si oyera desde un refugio el mundanal ruido al otro lado de los umbrales, y en otra como un plano secuencia que hace un recuento de hallazgos macabros. Un buen LP debut.

Healing Herbs (2018)

Segundo LP de Almanacs y primero de varios con Bandcamp, discográfica online de EUA. Fue lanzado el 13 de abril de 2018, dura 36:50 y consta de sólo cuatro tracks de larga duración en las que pretende crear “vibraciones contemplativas en honor a las plantas que han sido importantes en la curación física y espiritual en la cultura de los antepasados centroamericanos”. Part I: Chamomile es su oda ambient a la manzanilla, Part II: Lavender es para la lavanda, Part III: Boldo y Part IV: Patchouli (pachulí) completan el disco.

De Brassavolas y Ceibos (2018)

Otro título con referencias botánicas. Un EP de dos artistas, con una duración de 34:46, lanzado el 5 de julio de 2018. Consta de cuatro tracks, uno de Almanacs y uno del músico argentino Dyb (Diego Masarotti), seguido del remix que hizo Dyb de la canción de Almanacs y finalizando con el remix que hizo Almanacs de la pieza de Dyb.

La canción de Murillo es Brassavolas, título que alude a nuestra Flor Nacional. Igual correlación hay en la pista de Masarotti, Ceibos, ya que esa es la Flor Nacional de Argentina. Ambas piezas tienen lapsos que evocan al Jean-Michel Jarre de la serie Oxygène, una saudade por la belleza natural extinta.

Si se escucha el disco teniendo en mente la secuencia de Júpiter y más allá del infinito de Stanley Kubrick, uno percibe que está ante la banda sonora del big bang, la música recrea en nuestra mente incesantes transformaciones de la materia, un cosmos en construcción.

Crater (2018)

Lanzado el 18 de octubre de 2018, incluye 11 canciones y dura 77:43. Primera colaboración del también hondureño Darmach (Darío Machado) como ingeniero de sonido. Las primeras seis canciones tienen algo aéreo en su sonido, en cambio las demás generan atmósferas que van del suelo al subsuelo. “Santuario” lo hace sentir que recorre un recinto desacralizado, con flashbacks del pretérito sagrado. Cierran el álbum Crater I y Crater II.

Según el website de Almanacs, para este álbum “se utilizaron sintetizadores analógicos, grabaciones caseras, cintas y técnicas generadas por computadora para formar una galería de paisajes que desdibujan la línea entre lo espiritual y lo cotidiano, lo trascendente y lo trivial e invocar al oyente para descubrir nuevos límites imaginarios a través del sonido”.

Love Peak (2019)

Fue grabado entre mayo y agosto de 2018, con masterización de Darmach y remezclas de dos músicos argentinos. Contiene 12 pistas, dura 78:30 y fue lanzado el 25 de enero de 2019.

El ambient de este disco comparte esencia con el shoegazing en cuanto a transmitir la belleza/tristeza del amor efímero, la fugacidad de las pasiones. Muchas canciones (empezando por sus títulos) aluden a algo aéreo, volátil, inasible, cualidades que también se perciben en el shoegazing.

El track de apertura es el que da nombre al disco, el cual finaliza con dos remixes de la pista aludida, una a cargo de Dyb (segunda colaboración con Almanacs) y la otra por cuenta de Matt Cianfo.

Dreaming in Purple (2019)

¿A qué sonará el color púrpura? ¿Cómo expresar en sonidos sus variados significados? El púrpura, esa mixtura entre la profundidad del azul y la intensidad del rojo que navega en ámbitos espirituales y oníricos. Todo ello intentó transmitir Almanacs en 10 piezas durante los 61:49 de este LP lanzado el 17 de abril de 2019.

La primera pista, This Town Is About to Cry, aunque aluda a algo depresivo, es reconfortante y adictiva. Algunas piezas intermedias del álbum evocan sonidos del Lejano Oriente. Wilmer Murillo estuvo en Taiwán, quizá de allá le vino esa influencia sonora-cromática.

El quinto track, Interlude (Dreaming in Purple), inicia como si se atravesara una cortina de abalorios y pasáramos a otro umbral... el lado B del LP.

Manglares (2019)

Lo más reciente, lanzado por Bandcamp el 24 de julio de 2019 y por Mystery Circles, un sello discográfico de Los Ángeles, EUA, el 5 de agosto en una edición vintage de 50 casetes.

Cuarto disco de Almanacs con título de origen botánico, ocho canciones con una duración total de 48:11. Las canciones impares (Manglares, Bed of Leaves, Arrecifes y Luciérnagas), con títulos alusivos a la naturaleza, generan atmósferas de las que parece que afloran tesituras de ensueño.

Vol. 1 y novedades...

Hace unos días se anunció el surgimiento de Templo Animal, un sello discográfico que busca aglutinar a exponentes latinoamericanos de música electrónica experimental. El Vol. 1 es su primer compilatorio, que reúne piezas de 10 artistas. Por Honduras, además de Almanacs están bbbestias, Darmach y JonT. Saldrá el 19 de septiembre.

Almanacs quizá sea el proyecto musical hondureño que más discos ha lanzado en los últimos tres años y, sin duda, nadie puede presumir de tener ya en lo que va del 2019 tres álbumes y una inclusión en un compilatorio latinoamericano. Con una tendencia de publicar nuevo material cada tres meses, ¿tendremos algo en octubre?

Su discografía perfectamente puede ser un catálogo de música incidental del que los cineastas podrían echar mano, sobre todo para dramas indie, ciencia-ficción o experimental.

Su música la puede escuchar gratis vía streaming o adquirir en el website almanacsmusic.com. Almanacs es una propuesta musical que debería escuchar, sobre todo si está en busca de nuevos estímulos auditivos.