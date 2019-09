Actriz Angelique Boyer confirma que no sufrió labio leporino de niña

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La guapa actriz mexicana Angelique Boyer confirma este viernes que no sufrió labio leporino de niña como se rumoró tras que compartió una fotografía de su infancia.



La protagonista de "Teresa" aparece en la foto de bebé donde le resaltaba un pequeño detalle en su boca y comenzaron los rumores de que había sufrido de labio leporino.

LEA: Demi Lovato publica foto en bikini y muestra celulitis, su mayor temor



Diferentes medios aseguraban que la novia de Sebastián Rulli había nacido con labio leporino, sin embargo ya en 2016, durante una entrevista para Univisión, ella misma relató lo que en realidad le pasó en la boca, revela Quién.

Una travesura de la infancia

“Era una niña que siempre fui bastante extremista y atrevida, si ven, (y se señaló el labio superior de la boca) lo tengo partido porque estaba jugando con el rastrillo de mi papá y yo me quería rasurar como él”, dijo Angelique Boyer.

“Tenía dos años y ya me había rasurado también los brazos”, agregó la actriz mexicana.



La esposa de Sebastián Rulli contó la razón por la que no había aclarado el tema antes. "Alguien me dijo que era una inspiración para los niños que sufren de labio leporino. Un ejemplo de que pese al padecimiento pueden convertirse en quien ellos quieran, sin importar las cicatrices".

Esta foto de Angelique Boyer de su infancia despertó los rumores del labio leporino.

LEA ADEMÁS: Raúl Ortega, integrante de Río Roma, sufrió un infarto en pleno vuelo