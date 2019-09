María Celeste responde a críticas del papá de Selena Quintanilla

View this post on Instagram

Es muy difícil y delicado tener que responder a las declaraciones del Sr. Abraham Quintanilla sobre mí persona porque, aunque hayan pasado tantos años, estoy de acuerdo en que el dolor por la muerte de una hija es algo de lo cuál un padre nunca se repone. Mi intención nunca ha sido ofender al Sr. Quintanilla, ni a su familia. Desde que comencé la investigación sobre el asesinato de Selena hace 24 años, como parte de una asignación especial que me fue encomendada, siempre he procurado hacerlo con seriedad y respeto. Tan es así, que después de que entrevisté a la asesina en el 1995, el propio Sr Quintanilla me llamó para pedirme que yo lo entrevistara en exclusiva. En esa ocasión, el comenzó diciéndome ante las cámaras que le pareció muy profesional la forma en que cuestioné y rebatí los testimonios de Yolanda Saldivar. Fue SU iniciativa llevar a cabo esa entrevista en reconocimiento a mi trabajo periodístico. “El Secreto de Selena”, que es una serie basada en el libro del mismo nombre que escribí , no favorece la versión de la asesina convicta, ni cosa que se parezca. Jamás haría una cosa así. Está basado en evidencia, en hechos documentados y en testimonios de testigos. Antes de que el libro fuese publicado, cuando aún el manuscrito estaba en mis manos y nadie lo había leído, el Sr. Quintanilla ya estaba amenazando con tomar acción legal para evitar su publicación. Esa amenaza nunca se materializó porque no se puede demandar por difamación a un trabajo que no difama. No dudo, que si el libro hubiese tenido alguna falla o mentira, el hubiese entablado un proceso legal en mi contra, así como lo hizo contra Chris Pérez, el viudo de Selena , quien escribió un bello libro sobre su relación con Selena y quiso llevar a la pantalla esa historia de amor. Chris NO pudo hacerlo porque el Sr. Quintanilla lo llevo ante los tribunales y se lo impidió. No soy ni la primera ni la última periodista que escribe un libro sobre una persona famosa que murió trágicamente, basado en los resultados de su investigación. (CONTINÚA en el post que le sigue).