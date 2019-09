Jorge Luis Pinto sobre renuncia de Matosas: el trabajo y la pasión no traicionan

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- A través de Facebook y Twitter, el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto encendió aún más la polémica tras la renuncia de Gustavo Matosas del banquillo de la selección de Costa Rica.

Pinto, exentrenador de la H, es recordado en Costa Rica por su trabajo al mando de la selección en el proceso para el Mundial Brasil 2014, donde logró meter a la escuadra centroamericana entre las mejores ocho de la competencia.

En ese sentido, el jueves un aficionado se encargó de recordar el papel del estratega cafetero y su comentario se volvió viral.

"Este señor nunca sintió pereza, nunca se aburrió, nunca sintió que se robaba un salario ¿y saben por qué?, porque amaba lo que hacía y amaba y sentía la camiseta roja; este señor lloró por Costa Rica, este señor amó a Costa Rica, nunca jugó golf ni vistió bonito, pero lo que hizo lo hizo con pasión. Como él no habrá otro", fue el texto que compartió Jorge Segura, un aficionado tico que incluyó una fotografía de Pinto en su post.

VEA: Los resultados de Pinto al mando de la Selección de Honduras

Jorge Luis Pinto compartió este mensaje en sus redes sociales. (Foto: captura Twitter)



Como respuesta, Jorge Luis Pinto compartió una captura de dicha publicación a la que le agregó un mensaje que rápidamente encendió la controversia. "Me envían este comentario que alguien hizo en Facebook, ¡muchas gracias! Definitivamente, el trabajo y la pasión no traicionan", escribió.

La respuesta de Pinto surge un día después de que el estratega uruguayo Gustavo Matosas sorprendiera a los costarricenses al anunciar su renuncia del banquillo de la selección porque se sentía aburrido.

"No me siento productivo, a veces parece que estoy de vacaciones, recibo los jugadores cada dos meses (...) no sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido, porque no tenés a los jugadores", expresó Matosas en conferencia de prensa.