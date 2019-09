Piqué rompe el silencio ante la polémica por contrato de Leo Messi

BARCELONA, ESPAÑA.- El central del Barcelona, Gerard Piqué, aseguró que no le preocupa "nada" la posibilidad de que Lionel Messi pueda marcharse, tras las informaciones sobre el contrato del astro argentino con el Barcelona, que prevé su salida al final de cada temporada si así lo decidiera.



"Sabía que había la posibilidad esta, pero bueno, sabemos el compromiso que tiene Leo en todos estos años con el Barcelona y no me preocupa nada", dijo Piqué en la madrugada del viernes a la radio Cadena Ser.



Las declaraciones de Piqué llegan después que el diario El País publicara el jueves, citando fuentes del Barça y de la negociación de la última renovación del capitán azulgrana, que "Messi se reservó la posibilidad de rescindir cada 30 de junio el acuerdo firmado en 2017".



"La decisión depende únicamente de sus deseos o sensaciones después de cumplir los 32 años", añadió el diario español.



Messi "se ha ganado el poder decidir cada año que hace con su futuro después de todos los años que ha estado" en el Barcelona, afirmó Piqué.



"Sé del compromiso absoluto de Leo con el Barcelona y lo veo bien, no hay que dudar en ningún momento que Leo va a estar todos los años que se vea capaz para rendir en el Barcelona y ojalá lo tengamos hasta los 40 años", concluyó el central del Barcelona.



Piqué también habló del fallido intento de fichaje de Neymar por el Barcelona, pidiendo dejar atrás el asunto.



"Ha habido mucho culebrón. Normal. Por el jugador, por lo que es, por su historia, por lo que representa, pero hay que pasar página, creo que la conclusión que tenemos que coger de todo esto es que el mercado de fichajes dure hasta la jornada 3 de liga es un sinsentido", afirmó, asegurando que "le deseo lo mejor".



"Hablé con él, le dije que ojalá le vaya muy bien esta temporada, y que nunca se sabe, que cada año el fútbol te da una oportunidad y veremos", remachó el defensa azulgrana, dejando abierta la puerta a una futura oportunidad.