Raúl Ortega, integrante de Río Roma, sufrió un infarto en pleno vuelo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Raúl Ortega, integrante del dúo Río Roma, reveló este jueves que sufrió un infarto que pudo haberle costado la vida.



El problema de salud ocurrió hace menos de un mes cuando el cantante mexicano iba a la mitad de un vuelo hacia Chile, donde el romántico dueto tendría una presentación.



Raúl Ortega contó que sufrió un infarto durante una gira relámpago en Sudamérica para promocionar su más nuevo sencillo “Yo te prefiero a ti”.

Viajaron a países como Argentina, Perú y Chile y justo cuando iban a mitad del vuelo Raúl Ortega se empezó a sentir muy mal, según contó en el programa "El minuto que cambió mi destino".

Todo pasó a mitad del vuelo

“No lo había querido comentar, pero hace dos semanas sufrí un infarto y ahora estoy bien afortunadamente”, contó el cantante mexicano de Río Roma.



“Iba camino a Chile. A mitad del vuelo me sentí mal, llegando todo pasó, estoy bien y hoy lo puedo contar”, comentó, quien al aterrizar en Chile fue atendido por personal de emergencias.



Su hermano José Luis Ortega tildó el momento como algo que “estuvo cañón”.

Actualmente el cantante mexicano sigue en tratamiento médico y ahora sí se cuida, pues luego que sufrió un infarto no quiere volver a vivir un susto igual o que su situación empeore.



“Es uno de esos momentos en los que uno cree que es joven y que todo pasa y que no pasa nada. Pero ahora sí sentí que debo tener cuidado”, publica Quién.