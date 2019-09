Verónica Castro niega boda con Yolanda Andrade: no voy a ser lesbiana

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una ola de comentarios se desató sobre la supuesta relación entre la actriz Verónica Castro y Yolanda Andrade.



La actriz que protagonizó la serie "La casa de las flores" afirmó, a través de una entrevista telefónica al programa mexicano Venga la Alegría, que ella no es lesbiana y que nunca se casó con Yolanda Andrade.



"Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés; a mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”, expresó.

Además, agregó que "en esta vida no voy a casarme, no voy a ser lesbiana. Y no sé si tomarlo como risa o enojarme de verdad".

VEA: Yolanda Andrade se burla de la infidelidad de su exnovia



Pese a las preguntas que le hicieron a Verónica Castro, ella respondió de la manera más natural que no existe ningún matrimonio y, que además, solicitó a Yolanda Andrade que calme los rumores de una vez por todas.

Especulaciones

Según Verónica Castro, no hay motivo para que la conductora de televisión propague tales especulaciones, puesto que ellas solamente son amigas y siempre ha existido una buena relación entre amabas.

"Le dije que por favor se esté tranquila, que ya no haga tonterías; creo que sí es una falta de respeto. Soy una señora que me guío por la derecha, lo único que pasé con Yolanda siempre fue ayudarla, protegerla, de salvarla, aconsejarla; me dio mucho gusto saber que había cambiado, pasó por muchas cosas para poder dejar lo que ella llama adicciones, estuvo muy bonito todo, me dio gran felicidad pero tampoco entiendo por qué está haciendo eso", narró.



A pesar de que Yolanda Andrade no confirmó de manera oficial su matrimonio en Ámsterdam con Verónica Castro, unas fotos desataron los comentarios sobre la relación.



En las imágenes se observa a Yolanda aplicándole bronceador en la espalda a la actriz, acción que causó furor en las redes.

LEA TAMBIÉN: Hija de Vico C, la musa de la canción 5 de septiembre, hoy cumple 29 años

Verónica Castro y Yolanda Andrade. Fotos: Twitter.