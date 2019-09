Donald Trump se avergüenza de su hija Tiffany por el sobrepeso

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos enfrenta un nuevo escándalo luego que su ex asistente personal, Madeleine Westerhout, reveló que Donald Trump se avergüenza de su hija Tiffany, la única hija que tuvo en su matrimonio con la actriz Marla Maples.



Tras la polémica y la salida de su asistente de la Casa Blanca, Trump se disculpó en Twitter y aseguró que “Madeleine Westerhout es una muy buena persona y no creo que haya alguna razón para usarlo. Ella me llamó para disculparse, tuvo una mala noche. ¡La entendí completamente y la perdoné! ¡Amo a Tiffany!”.



Según el sitio Quién, Madeleine Westerhout contó que Trump había dicho que no le gustaba tomarse fotos con Tiffany por su sobrepeso y que era una mujer tan común que no podría reconocerla en medio de una multitud.

No es la primera vez que una persona del equipo de Donald Trump revela la preferencia que tiene entre sus hijos. Omarosa Manigault, exasistente, también fue despedida en 2017, por una situación similar.

No es la primera vez que se avergüenza de su hija

En 2016, Tiffany también fue menospreciada por su padre durante una entrevista: “Estoy muy orgulloso de mis hijos. O sea, los veo como ejemplos a seguir. A Don, a Eric, a Ivanka, y, bueno, ya sabes, en menor medida, porque acaba de terminar el colegio, acaba de salir de la universidad, también a Tiffany”.



La joven de 26 años también fue excluida de los videos promocionales de la campaña presidencial de su padre y del documental “Meet the Trumps” producido por Fox News, donde quedó evidenciado que se avergüenza de su hija.

Donald Trump no solamente ha criticado el peso de su hija como lo reveló Madeleine Westerhout, también lo hizo con la socialité Kim Kardashian, a quien juzgó mientras estaba embarazada.