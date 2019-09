Trump muestra una línea equivocada en el mapa de Dorian

Interrogado unas horas más tarde acerca de las razones de este agregado sorprendente, el mandatario respondió: 'no lo sé', 'no lo sé'. Foto: AP.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La Casa Blanca quedó envuelta en una nueva polémica después de que el presidente estadounidense Donald Trump mostrara un mapa sobre la trayectoria del huracán Dorian con informaciones erróneas.



El presidente presentó el miércoles en el Salón Oval de la Casa Blanca un mapa del Centro Nacional de Huracanes (NHC) en el que se representaba la trayectoria que debía tomar inicialmente el devastador ciclón.



Un detalle llamó la atención: una línea había sido agregada en lápiz negro con el fin de que el estado de Alabama fuera incluido en el "cono" del huracán.

Interrogado unas horas más tarde acerca de las razones de este agregado sorprendente, el mandatario respondió: "no lo sé", "no lo sé". Pero reafirmó al mismo tiempo que los modelos iniciales preveían la posibilidad de que Dorian pasara por Alabama.



El domingo, en un tuit, Trump había señalado, erróneamente, que Alabama formaba parte (junto a Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia) de los estados que podían verse afectados por el huracán.



Poco después de ese mensaje presidencial, la oficina del Servicio Nacional de Meteorología de Birmingham, en Alabama, envió un tuit en el que subrayaba que Alabama no estaba en la trayectoria de Dorian.



"Repetimos: Dorian no tendrá ningún impacto en Alabama", insistió, precisando que el huracán pasaría claramente más al este.

Después de que el corresponsal de ABC en la Casa Blanca, Jonathon Karl, explicara el error, Trump tuiteó: "Una información falsa sobre el huracán de un reportero ligero".



Además reafirmó que "bajo algunas hipótesis en realidad es correcto que Alabama puede ser dañada".



En sus boletines, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) no ha alertado hasta ahora de peligro para Alabama.