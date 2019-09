Pepe Lobo tilda de "linchamiento" condena de Rosa Elena de Lobo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama de Honduras, fue condenada este miércoles a 58 años de cárcel, una pena que su esposo Porfirio Lobo Sosa tildó de "linchamiento".



El exmandatario escribió en su cuenta de Twitter que durante el proceso no importó "las violaciones a sus DDHH, Constitucionales y Legales".



"Con el 'linchamiento' de mi querida Rosa, Luis Almagro tiene la presea que le prometió su socio y amigo Juan Orlando Hernández, a cambio que le siga encubriendo sus varios actos de mega corrupción", tuiteó elexgobernante.



No es la primera vez que Lobo Sosa arremete contra el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) en medio del proceso judicial contra la ex primera dama.





"Lo metería preso, si yo pudiera", dijo Lobo Sosa en la audiencia de individualización de la pena contra su esposa.



"Se han ensañado contra nosotros, con mi Rosa, con sus hijos y su querido marido también. A todos nos afecta, se han ensañado. No olviden lo que dije 'con la vara con la que mides serás medido y una cuarta más'", sentenció el exmandatario.



Rosa Elena de Lobo fue condenada a 58 años de reclusión, 10 de estos por el delito de apropiación indebida y 48 años de prisión por fraude.



Asimismo, impusieron una multa de 1.2 millones de lempiras.