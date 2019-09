Condenan a 58 años de prisión a Rosa Elena de Lobo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, fue condenada este miércoles a 58 años de reclusión por un Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, en el caso conocido como Caja chica de la dama.

Los jueces sentenciaron a "Mi Rosa" a diez años de reclusión por el delito de apropiación indebida y 48 años de prisión por fraude.

Asimismo, impusieron una multa de 1.2 millones de lempiras.

La esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) no llegó a la audiencia. Sí lo hizo su abogado, así como su exsecretario privado, Saúl Escobar, que también fue hallado culpable en el mismo caso.

La Fiscalía acreditó durante el juicio que Bonilla de Lobo desvío de 12.3 millones de lempiras de los fondos del Despacho de la Primera Dama a sus cuentas personales.

Tras la lectura de la condena, la defensa de Bonilla de Lobo tiene un plazo de 20 días para interponer un recurso de casación ante los órganos judiciales correspondientes.

Saúl Escobar, quien fue secretario privado de Rosa Elena de Lobo cuando fungió como primera dama, al momento de llegar a los juzgados. Foto: Alex Pérez / EL HERALDO.

Pena mínima para Rosa



Por el desvío de esos millonarios fondos, Rosa Elena de Lobo fue declarada culpable de ocho delitos de fraude y tres de apropiación indebida, aunque fue absuelta de lavado de activos y malversación de caudales públicos.

Debido a los ilícitos anteriores, la ex primera dama podía enfrentar una condena de 58 años de prisión de pena mínima y 87 años de máxima.

En la audiencia de individualización de pena, desarrollada el pasado 27 de agosto, la Fiscalía solicitó 77 años de reclusión: 13 años por apropiación indebida y 64 años por fraude.



Por su parte, los jueces sentenciaron a "Mi Rosa" -como lo dice su esposo, Pepe Lobo- a seis años por cada delito de fraude, sumando 48 años, más diez años de reclusión por el delito de apropiación.

En total, la condena contra Bonilla de Lobo, quien tiene 52 años (nació el 2 de febrero de 1967), suma 58 años, la pena mínima.



Por su parte, Saúl Escobar, quien fue su secretario privado en su gestión como primera dama, recibió una condena de 48 años. En tanto, Mauricio Mora, cuñado de Rosa Elena de Bonilla, fue declarado inocente y fue puesto en libertad.

Precedente

El fallo de culpabilidad contra la ex primera dama y uno de sus cómplices constituye la primer condena contra una alta figura pública alcanzada por Maccih y su brazo operativo, la Ufecic.



A pesar que fueron declarados inocentes por malversación de caudales públicos y lavado de activos y que el cuñado fue absuelto de todos los cargos, se convierten en los primeros exfuncionarios públicos que la Maccih-Ufecic logra mantener en la cárcel con una sentencia

judicial.



En todo caso, Maccih-Ufecic tienen un triunfo temporal y parcial en su lucha contra la corrupción y la impunidad.



No obstante, que Bonilla de Lobo no haya sido condenada por el delito de malversación de caudales públicos -porque los jueces del Tribunal de Sentencia consideraron que no fue funcionaria pública- socialmente es considerado un mal precedente.

Además, legalmente se dice que puede causar jurisprudencia. El caso Caja chica de la dama un debate sobre si las personas que ocupan el cargo de primera dama son funcionarias públicas o no.