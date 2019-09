Honduras nunca ha perdido ante Puerto Rico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hondureños y boricuas se han enfrentado solamente en dos ocasiones. La primera fue la noche lluviosa del miércoles 4 de junio de 2008 en San Pedro Sula: los catrachos se impusieron 4 a 0 con goles de Rambo de León (24), Wilson Palacios (49) y David Suazo (50 y 89) minutos en el estadio Olímpico por la ida.



Diez días después, el 14, el conjunto nacional empató de visita 2 a 2 ante los caribeños en Bayamón. David Suazo al 23' y Wilson Palacios a los 49 minutos anotaron por el cuadro dirigido por Reinaldo Rueda, en ese entonces.



Mientras que, por la localía marcó Chris Megaloudis al 32', quien se convirtió en el primer puertorriqueño en anotarle a Honduras, y Petter Villegas al 41' en la noche del sábado de la fecha antes mencionada por la vuelta de las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010.



Once años, dos meses y 22 días más tarde, Honduras nuevamente medirá fuerzas ante Puerto Rico este jueves a las 7:00 de la noche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa como parte de la fecha Fifa.

Amistosos no tan amistosos

A pesar de que oficialmente no es así, el camino de la Selección Nacional de Honduras para el Mundial de Qatar 2022 ha comenzado.



Los nuevos lineamientos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) para clasificar a una Copa del Mundo han cambiado drásticamente.



Para estar en la hexagonal final ya no será necesario disputar fases previas, como lo hizo la H antes del Mundial de Rusia 2018, al cual no asistió por quedar eliminada en el repechaje ante Australia en 2017.



Ahora, Concacaf tomará en cuenta el ranking Fifa para decidir qué selecciones participarán entre las mejores seis del área. Debido a eso, el equipo de Fabián Coito tendrá que escalar o mantenerse en su posición cinco, por debajo de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, y por encima de El Salvador, en puestos clasificatorios.



Y la gran prueba de fuego es este jueves ante Puerto Rico, selección que en teoría no debería de representar un obtáculo para la Bicolor.