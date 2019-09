Guatemala cierra capítulo anticorrupción liderado por la Cicig

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Una inédita lucha contra la corrupción en Guatemala culmina el martes, con el fin de una misión antimafias de la ONU que llegó a acusar a sectores considerados intocables y provocó la renuncia en 2015 del entonces presidente Otto Pérez.



La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de Naciones Unidas único en el mundo, termina su mandato tras 12 años de funcionamiento luego de que el presidente Jimmy Morales revirtiera su promesa de pedir una ampliación hasta 2021.

DE INTERÉS: Ya no buscarán sobrevivientes de naufragio de barco en California



Jimmy Morales, quien antes elogiaba el trabajo de la Cicig, la acusó luego de ser una amenaza para la paz y prohibió el regreso de su jefe, el exjuez colombiano Iván Velásquez, a quien declaró persona non grata y acusó de interferir en asuntos internos de Guatemala.



El presidente electo, Alejandro Giammattei, que debe asumir el poder el próximo enero, se negó a pedir la continuidad de la Cicig y en su lugar anunció la creación de una comisión anticorrupción desde el gobierno con apoyo internacional.



"Creo que dejaron buenas experiencias. Dejaron algunas que no eran tan buenas, pero sí nos dejaron algo y es la necesidad de luchar juntos por la reconstrucción de nuestras instituciones", declaró Alejandro Giammattei este martes.



La salida de la Cicig provoca una situación de incertidumbre sobre la continuidad de investigaciones de alto impacto y el ataque a la raíz de la corrupción.



Un grupo de detractores del ente internacional llegó el martes a la exsede de Cicig en la capital guatemalteca con banderas blanquiazules del país y mariachis y quemaron petardos para celebrar el fin del organismo, observó un fotógrafo de la AFP.



"Cicig nunca más", se leía en una manta de los opositores de esa entidad.

ADEMÁS: CICIG dice que Guatemala es un Estado capturado



Eleonora Muralles, presidenta de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), dijo que el fin de la Cicig responde a "presiones de los sectores oscuros", aludiendo a grupos de poder que se vieron amenazados por la misión.



"Se investigó a estos poderes que antes eran ocultos y ahora ya se desenmascararon, pertenecientes a élites económicas que aquí era prohibido tocarlos. Entonces quieren revertir lo que se ha trabajado o que ya no salgan más casos", agregó la activista.

Retos anticorrupción

La Cicig llevó al banquillo a empresarios, militares, diputados, alcaldes y otros acusados de corrupción, incluyendo a la ex primera dama Sandra Torres, detenida y enviada a prisión el lunes por un caso de financiamiento electoral irregular.



Varias organizaciones sociales han emitido pronunciamientos para agradecer la labor de la misión. "El pueblo no olvidará", señalaba un colorido mural pintado en el edificio que fue sede de Cicig, que luego fue borrado.



Aunque empezó a funcionar en 2007 a petición del gobierno guatemalteco, fue en 2015 cuando la Cicig agitó el país al revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia de Otto Pérez, señalado como cabecilla de la estafa.



Su sucesor, Jimmy Morales, llegó al poder enarbolando las banderas anticorrupción, pero en agosto de 2017 Iván Velásquez y la entonces fiscal general Thelma Aldana pidieron retirar sus fueros al encontrar indicios de financiamiento electoral ilícito en su campaña.



Un año antes, una investigación de la fiscalía y la Cicig llevó al arresto de un hermano y un hijo de Morales por un contrato irregular de alimentos. Ambos fueron absueltos el mes pasado.



El presidente y los detractores de la Cicig insisten en que la misión formuló acusaciones sin fundamentos, violó la presunción de inocencia y fue selectiva en sus casos.



La Cicig "tocó el corazón de la impunidad y la corrupción" en "personajes que tienen un muy fuerte poder económico", dijo Álvaro Montenegro, del colectivo Alianza por las Reformas.



Para el activista, evitar un retroceso en la lucha contra la corrupción será un "gran reto" para la sociedad civil guatemalteca, porque se tendrá que "empujar" y fiscalizar sobre todo al Ministerio Público.



El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo en un mensaje que "confía en que los esfuerzos por combatir la impunidad continuarán" en el país.

Sí se puede



La Fundación Right Livelihood, que entregó en 2018 su llamado Nobel alternativo a Aldana y Velásquez, calificó el trabajo de la Cicig como "una de las campañas anticorrupción más exitosas del mundo".



La Cicig en su informe final destacó que desmanteló 70 estructuras criminales, llevo a juicio a 600 personas y logró 400 condenas.

LEA TAMBIÉN: Huracán Juliette sube a categoría 3 en el Pacífico



"Creo que mis principales logros tienen que ver con haber generado una conciencia ciudadana (...). Que sí se puede adelantar investigaciones serias y profundas independientemente de quién sea la persona a la que se esté investigando", señaló Velásquez en una entrevista divulgada por la ONU.



Thelma Aldana expresó en Twitter su reconocimiento a la misión: "Gracias Cicig por el legado de justicia y conciencia ciudadana. Juntos lo hicimos".