No hay reporte de hondureños afectados por huracán Dorian  

Marcel Osorto

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Ricardo Estrada, cónsul de Honduras en Miami, Estados Unidos, informó que hasta ahora no han recibido informe de algún hondureño afectado por el huracán Dorian, que este marte se aproximaba a las costas de Florida.



El funcionario explicó que en la ciudad por ahora hay calma, pero no bajan la guardia ante la presencia del fenomeno climático.



"El huracán no ha tenido los efectos destructivos que inicialmente se habían pronosticado para el área deFlorida, ya no estamos hablando de un impacto directo", dijo el diplomático.

El cónsulo explicó que "(el huracán) está pasando paralelamente a la costa este de Florida y, particularmente a Miami, no se ha sentido el impacto reflejado en lluvias. Un poco de viento más fuerte de lo tradicional ha sido todo".

De interés: Entre escombros y bajo el agua quedó Bahamas tras paso de Dorian



Enfatizó que no hay reportes de connacionales afectados, "no hemos tenido reportes de hondureños afectados, pero estamos alertas".

"Habilitamos una línea telefónica exclusiva, por si algún hondureño necesita nuestra asistencia. La alerta y amenaza siempre está y no hay que bajar la guardia. Por ahora cumplimos una labor informativa".

Ante la amenaza, el gobierno de Honduras anunció la habilitación de la línea (305) 925-0796 para los compatriotas en Florida mientras dura la emergencia.



Igualmente, el Consulado en Miami pone a disposición un equipo para atender mensajes vía redes sociales.

Merece apuntar que el 15% de los hondureños en Estados Unidos residen en Florida, siendo el segundo estado con más catrachos, solo superado por Texas, según análisis al Censo de EEUU.

Vea además: Hondureños en Florida, pueden llamar a estos números por emergencia de Dorian