Hondureños en Florida: números para llamar por emergencia de Dorian

MIAMI, FLORIDA.- La Cancillería de Honduras hizo un llamado a los compatriotas en Florida, Estados Unidos, para que permanecieran en alerta esta semana ante la llegada del huracán Dorian, que en su trayecto por las Bahamas dejó al menos cinco muertos.

"El Consulado de Honduras en Miami estará en alerta permanente para apoyar a los hondureños que sean afectados por el paso del huracán Dorian", anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.

Las autoridades hondureñas recordaron que 26 condados de Florida fueron declarados en emergencia ante la llegada del fenómeno, que tenían prevista para el lunes 2 de septiembre, pero que se atrasó, desviándose también un poco de la ruta inicial trazada.

El huracán Dorian se debilitó este martes a categoría 2 mientras sigue azotando Bahamas, pero el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que, aunque los vientos se han debilitado, se prevé que la tormenta siga siendo peligrosa los siguientes días.

Por su parte, las autoridades del noreste de Florida exhortan a la gente a mantenerse alejada de las playas debido a las posibles marejadas que provocaría Dorian.

Merece apuntar que el 15% de los hondureños en Estados Unidos residen en Florida, siendo el segundo estado con más catrachos, solo superado por Texas, según análisis al Censo de EEUU.

Números de emergencia

Ante la amenaza, el gobierno de Honduras anunció la habilitación de la línea (305) 925-0796 para los compatriotas en Florida mientras dura la emergencia. Igualmente, el Consultado en Miami pone a disposición un equipo para atender mensajes vía redes sociales.

Como los expertos proyectan que los estados de Carolina del Norte y del Sur podrían resultar afectados, el Consulado de Honduras en Atlanta también habilitará el número 470-663-3301.

Igualmente, los hondureños en Florida pueden llamar a cualquiera de las líneas habilitadas por la División de Gestión de Emergencias de acuerdo al condado donde habitan.

Los números son los siguientes:



Alachua

Alachua County Emergency Management

Hal Grieb - (352) 264-6500

1100 SE 27th Street

Gainesville, FL 32641



Baker

Baker County Emergency Management

Bek Parker - (904) 259-0235

1 Sheriff's Office Drive

Macclenny, FL 32063



Bay

Bay County Emergency Management

Mark Bowen - (850) 248-6040

700 Highway 2300

Panama City, FL 32409



Bradford

Bradford County Sheriff's Office, Division of Emergency Management

Raymond Shuford - (904) 966-6910

PO Box 400

Starke, FL 32091



Brevard

Brevard County Emergency Management

Kimberly Prosser - (321) 637-6670

1746 Cedar Street

Rockledge, FL 32955



Broward

Broward County Emergency Management

Tracy Jackson - (954) 831-3908

201 Northwest 84 Avenue

Plantation, FL 33324



Calhoun

Calhoun County Emergency Management

Chelsea Ranew - (850) 674-8075

20859 Central Avenue East, Room G-40

Blountstown, FL 32424



Charlotte

Charlotte County Emergency Management

Gerard Mallet - (941) 833-4000

26571 Airport Road

Punta Gorda, FL 33982



Citrus

Citrus County Sheriff's Office - Emergency Management

Dave DeCarlo - (352) 249-2738

3549 Saunders Way

Lecanto, FL 34461



Clay

Clay County Emergency Management

Glenn East - (904) 541-2767

PO Box 1366

Green Cove Springs, FL 32043



Collier

Collier County Emergency Management

Dan Summers - (239) 252-3600

8075 Lely Cultural Parkway, Suite 445

Naples, FL 34113



Columbia

Columbia County Emergency Management

Shayne Morgan - (386) 758- 1383

263 NW Lake City Avenue

Lake City, FL 32056



DeSoto

DeSoto County Emergency Management

Tom Moran - (863) 993-4831

2200 NE Roan Street

Arcadia, FL 34266



Dixie

Dixie County Emergency Management

Scott Garner - (352) 498-1240 ext. 231

17600 SE Highway US 19

Cross City, FL 32628



Duval

Jacksonville Fire/Rescue Department – Emergency Preparedness Division

Steven Woodard - (904) 255-3110

515 North Julia Street

Jacksonville, FL 32202



Escambia

Escambia County Division of Emergency Management

John Dosh - (850) 471-6409

6575 North W Street

Pensacola, FL 32505



Flagler

Flagler County Emergency Management

Jonathan Lord - (386) 313-4200

1769 E Moody Boulevard, Bldg 3

Bunnell, FL 32110



Franklin

Franklin County Emergency Management

Pamela Brownell - (850) 653-8977

28 Airport Road

Apalachicola, FL 32320



Gadsden

Gadsden County Sheriff's Office - Department of Emergency Management

Shawn Wood - (850) 627-9233

339 E Jefferson Street

Quincy, FL 32351



Gilchrist

Gilchrist County Emergency Management

Ralph Smith - (386) 935-5400

3250 North US Highway 129

Bell, FL 32619



Glades

Glades County Emergency Management

Angela Snow-Colegrove - (863) 946-6020

PO Box 1527

Moore Haven, FL 33471



Gulf

Gulf County Emergency Management

Marshall Nelson - (850) 229-9110

1000 Cecil G. Costin Sr. Boulevard, Bldg 500

Port St. Joe, FL 32456



Hamilton

Hamilton County Sheriff's Office - Emergency Management

Henry Land - (386) 792-6647

1133 US Highway 41 NW

Jasper, FL 32052



Hardee

Hardee County Emergency Management

Jill Newman - (863) 773-6373

404 West Orange Street

Wauchula, FL 33873-2831



Hendry

Hendry County Emergency Management

Richard Lehmkuhl - (863) 674-5404

PO Box 2340

LaBelle, FL 33975



Hernando

Hernando County Emergency Management

Cecilia Patella - (352) 754-4083

18900 Cortez Boulevard

Brooksville, FL 34601



Highlands

Highlands County Emergency Management

LaTosha Reiss - (863) 385-1112 X 4412

6850 W. George Boulevard

Sebring, FL 33870



Hillsborough

Hillsborough County Fire Rescue - Emergency Management

Timothy Dudley - (813) 272-6600

9450 E Columbus Drive

Tampa, FL 33619



Holmes

Holmes County Emergency Management

Wanda Stafford - (850) 547-1112

1001 East Highway 90

Bonifay, FL 32425



Indian River

Indian River County Emergency Management

Tad Stone - (772) 226-3859

4225 43rd Avenue

Vero Beach, FL 32967



Jackson

Jackson County Emergency Management

Rodney Andreasen - (850) 718-0007

2819 Panhandle Road

Marianna, FL 32446



Jefferson

Jefferson County Emergency Management

Paula Carroll - (850) 342-0211

169 Industrial Park

Monticello, FL 32344



Lafayette

Lafayette County Emergency Management Department

Marc Land - (386) 294-1950

PO Box 344

Mayo, FL 32066



Lake

Lake County Emergency Management

Thomas Carpenter - (352) 343-9420

PO Box 7800

Tavares, FL 34778-7800



Lee

Lee County Emergency Management

Lee Mayfield - (239) 533-0620

2675 Ortiz Avenue

Fort Myers, FL 33905



Leon

Leon County Emergency Management

Kevin Peters - (850) 606-3700

911 A Easterwood Drive

Tallahassee, FL 32311



Levy

Levy County Emergency Management

John MacDonald - (352) 486-5213

7911 NE 90th Street

Bronson, FL 32621



Liberty

Liberty County Emergency Management

Rhonda Lewis - (850) 643-3477

10979 NW Spring Street

Bristol, FL 32321



Madison

Madison County Emergency Management

Alan Whigham - (850) 973-3698

1083 SW Harvey Greene Drive

Madison, FL 32340



Manatee

Manatee County Emergency Management

Steve Litschauer - (941) 749-3500

P.O. Box 1000

Bradenton, FL 34203-1000



Marion

Marion County Sheriff's Office - Emergency Management

Preston Bowlin - (352) 369-8185

PO Box 1987

Ocala, FL 34478



Martin

Martin County Fire / Rescue - Emergency Management

Michele Jones - (772) 219-4942

800 Monterey Road

Stuart, FL 34994



Miami-Dade

Miami-Dade County Office of Emergency Management

Frank Rollason - (305) 468-5400

9300 NW 41st Street

Miami, FL 33178



Monroe

Monroe County Emergency Management

Martin Senterfitt - (305) 289-6065

490 63d Street, Ocean Suite 150

Marathon, FL 33050



Nassau

Nassau County Emergency Management

Greg Foster - (904) 548-0954

77150 Citizens Circle

Yulee, FL 32097



Okaloosa

Okaloosa County Emergency Management

Patrick Maddox - (850) 651-7150

90 College Boulevard East

Niceville, FL 32578



Okeechobee

Okeechobee County Emergency Management

Mitch Smeykal - (863) 763-3212

707 NW 6th Street

Okeechobee, FL 34972



Orange

Orange County Emergency Management

Keith Kotch - (407) 836-9151

6590 Amory Court

Winter Park, FL 32792



Osceola

Osceola County Office of Emergency Management

Bill Litton - (407) 742-9000

2586 Partin Settlement Road

Kissimmee, FL 34744



Palm Beach

Palm Beach County Emergency Management

Bill Johnson - (561) 712-6321

20 South Military Trail

West Palm Beach, FL 33415



Pasco

Pasco County Emergency Management

Andrew Fossa - (727)847-8137

8744 Government Drive, Bldg A

New Port Richey, FL 34654



Pinellas

Pinellas County Emergency Management

Cathie Perkins - (727) 464-5550

10750 Ulmerton Road, Building 1, Suite 267

Largo, FL 33778



Polk

Polk County Emergency Management

Paul Womble - (863) 298-7000

1890 Jim Keene Boulevard

Winter Haven, FL 33880



Putnam

Putnam County Emergency Management

Ryan Simpson - (386) 329-0379

410 S State Road 19

Palatka, FL 32177



Santa Rosa

Santa Rosa County Emergency Management Division

Brad Baker - (850) 983-5360

4499 Pine Forest Road

Milton, FL 32583



Sarasota

Sarasota County Emergency Management

Edward J. McCrane - (941) 861-5495

6050 Porter Way, Suite 165

Sarasota, FL 34232



Seminole

Seminole County Office of Emergency Management

Alan S. Harris - (407) 665-5102

150 Eslinger Way

Sanford, FL 32773



St Johns

St. Johns County Emergency Management

Linda Stoughton - (904) 824-5550

100 EOC Drive

St. Augustine, FL 32092



St Lucie

St. Lucie County Public Safety - Emergency Management

Ron Parrish - (772) 462-8110

15305 W Midway Road

Ft. Pierce, FL 34945



Sumter

Sumter County Emergency Management

David Casto - (352) 569-1661

7375 Powell Road

Wildwood, FL 34785



Suwannee

Suwannee County Sheriff's Office - Emergency Management

Sharon Hingson - (386) 364-3405

617 Ontario Avenue SW, Suite 200

Live Oak, FL 32064



Taylor

Taylor County Emergency Management

Kristy Anderson - (850) 838-3575

591 East US Highway 27

Perry, FL 32347



Union

Union County Emergency Management

Timothy Allen - (386) 496-4300

58 NW 1st St

Lake Butler, FL 32054



Volusia

Volusia County Emergency Management

James Judge - (386) 254-1500

3825 Tiger Bay Road, Suite 102

Daytona Beach, FL 32124



Wakulla

Wakulla County Sheriff's Office - Emergency Management

Jennifer Nagy - (850) 745-7200

15 Oak Street

Crawfordville, FL 32327



Walton

Walton County Emergency Management

Jeff Goldberg - (850) 892-8065

75 South Davis Lane

DeFuniak Springs, FL 32435



Washington

Washington County Emergency Management

Lynne Abel - (850) 638-6203

2300 Pioneer Road

Chipley, FL 32428