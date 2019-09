Romell Quioto antes de viajar a Houston: "Me duele no estar en la Selección"

Romell Quioto sorprendió a la prensa deportiva este martes tras viajar a Estados Unidos en plena semana de Selección, a la que no fue convocado. (Foto: Ronal Aceituno / EL HERALDO)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De manera sorpresiva, el delantero hondureño del Houston Dynamo, Romell Quioto, viajó este martes a Estados Unidos, en plena semana de fecha FIFA, reconociendo que le duele no estar dentro de los 25 convocados por Fabián Coito para los partidos amistosos ante Puerto Rico y Chile.



"Me duele no estar en la Selección, es el deseo de todo jugador", fueron las palabras del atacante hondureño que salió este martes rumbo a Estados Unidos tras pasar unos días de vacaciones en Honduras.

Lección

Romell Quioto no desaprovechó la oportunidad para aclarar el mal momento que está teniendo a nivel futbolístico. "A veces a uno tiene que caerle un baño de humildad, esto para mí, está bueno que me pase, voy a estar tranquilo".



Siguió diciendo. "Yo trato de manejar mi vida como a mí me gusta, la gente sabe que yo soy bien tranquilo. Es bueno que le pasen estas cosas para saber en qué está fallando uno".

Romell Quioto en el Aeropuerto Toncontín antes de viajar a Estados Unidos. (Fotos: Ronal Aceituno / EL HERALDO)







También dejó un recado sobre la ausencia del Choco Lozano en la H. "Es una gran persona, un gran jugador, solo tiene que seguir trabajando para poder estar en la Selección, igual que yo".



Finalmente, Romell Quioto reconoció que todavía tiene dos años de contrato con el Houston Dynamo, pero no descarta regresar a Honduras para jugar con Olimpia o Motagua, con este último reveló que tuvo conversaciones.