Por ataque de pánico y ansiedad, Ariana Grande cancela evento con fans

MADRID, ESPAÑA.-La cantante Ariana Grande está en Europa por su gira "Sweetener", sin embargo, por motivos de salud tuvo que cancelar un encuentro con sus fans.

Los fans de Ariana Grande esperaban compartir con ella un tiempo especial, pero debido a la ansiedad y depresión que sufre , la guapa cantante de 26 años decidió sincerarse con todos a través de un emotivo mensaje en Instagram.

“Hola mis amores. Momento para algo de sinceridad. Mi ansiedad y depresión han ido en aumento en estos últimos días", dijo.



Además, agregó que "os he estado dando todo lo que tengo y he intentado superarlo con todas mis fuerzas y enmascararlo. Hoy hay sido un día más complicado de lo normal para mí. Después de unos ataques de pánico que he podido controlar, creo que la decisión más sensata es no realizar ni la prueba de sonido ni los meet and greets de hoy y guardar mi energía para el show".

Ariana Grande también detalló que los problemas de ansiedad que atraviesa son difíciles de controlar.



"Desearía tener control sobre estos ataques pero como todo el que tenga ansiedad y depresión entenderá, a veces tan solo puedes actuar en función de lo que te marca y no como lo harías tú", finalizó.

Hace algún tiempo la cantante explicó que debido al atentado ocurrido en Manchester y la inesperada muerte de su exnovio, Mac Miller, sufría severos problemas de ansiedad y pánico.

Disculpas

Ariana Grande dejó claro a sus fans que el dinero de la compra de boletos para el meet and greet será devuelto.



"Todo el mundo que hoy tenga meet and greet o soundcheck recibirá el dinero de vuelta por esta cancelación".



Con unas breves palabras se despidió de su público, deseando poder entregar todo de sí misma.

Ariana Grande durante su presentación en un concierto. Foto: Instagram.

