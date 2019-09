Joven muere ahogado al resbalarse de una trajinera en Xochimilco

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Lo que inició como una celebración terminó en tragedia, cuando un joven de 20 años de edad murió en el conocido embarcadero Xochimilco, México.

El accidente ocurrió luego que José Manuel, originario de Puebla, México, intentó cruzar de una trajinera a otra, pero en su intento resbaló y cayó al agua.

En el video difundido en redes sociales se observa cuando el joven, que viste camisa blanca y sombrero, entre risas y baile realiza la maniobra haciendo caso omiso a las palabras de alerta sobre el peligro. “No, no… Ya se están pasando todos”, se escucha.

Seguidamente otra voz grita: ¡No, no, no! ¡‘Chema’ se cayó! No sale”, pero nadie hace nada.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron salvarlo, pero en cuestión de segundos el cuerpo del joven desapareció.

Se presume que José Manuel golpeó su cabeza contra la orilla de una de las trajineas, lesión que lo dejó inconciente y no le permitió salir a flote.

La distancia entre ambas embarcaciones era muy pequeña por lo que los presentes no se explican cómo fue que ocurrió el accidente.

El cuerpo sin vida de José Manuel fue encontrado la mañana del lunes.

Agentes del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Xochimilco iniciaron una investigación por el delito de homicidio culposo.

