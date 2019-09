¡Neymar se queda... pero en el PSG! El brasileño no logró su objetivo de regresar al FC Barcelona. El mercado de fichajes cerró el lunes y los aficionados culé no recibieron la novedad sobre su retorno. Ney tendrá que seguir en Francia y ahora compartirá equipo con Keylor Navas... (03/09/2019 - 07:46 AM)

