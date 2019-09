Andrea Legarreta procederá legalmente contra Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Andrea Legarreta ha decido proceder legalmente contra el actor Alfredo Adame, luego de que este la acusara de mantener una relación extrematrimonial con un ejecutivo de la cadena Televisa.

“Ya estamos, ahora sí, platicando con el abogado. Él me está diciendo todos los pasos a seguir”, mencionó Legarreta al programa mexicano de televisión Todo para la Mujer (Radio Fórmula).

“Soy una mujer que se la pasa defendiendo a otras mujeres, admirándolas, tratando de impulsarlas a que no guarden silencio, a que no permitan los maltratos, a que denuncien; evidentemente, no puedo hacer lo contrario”, reveló la esposa del cantante Erik Rubín.

Legarreta indicó que para ella es importante dar un buen ejemplo a sus hijas y demandar a Adame es una manera de mostrarles que la violencia de género no debe ser permitida.

“Tengo dos niñitas”, mencionó. “No es normal y no debe ser que anden por la vida mintiendo, atacando, ensuciando, insultando a los mujeres y a quien sea, y que no importe”.

La también actriz negó rotundamente todo las acusaciones de Adame y asegura que lo único que el actor quiere es culparle de todos sus problemas.

Pelea

Tras la polémica generada por los audios, la revista TvNotas entrevistó a Adame y este indicó que los mismos fueron tomados de una llamada que hizo con un reportero de Juan José Oringel y que él no sabía que estaba siendo grabado.

A lo anterior, añadió que Andrea ya sabía sobre la existencia de los audios y que fue ella quien le llamó para reclamarle. Por su parte, Legarreta lo negó todo.

“Que yo escuché ese audio hace años, ese audio que salió apenas hace poco, y que yo le hablé para reclamarle, son puras mentiras. Por mis hijas, que jamás escuché ese audio”, aclaró. “Es más cómodo echarle a alguien de los momentos negativos de su vida que asumir que uno también se busca las cosas”.

"Me importa un bledo" dice Adame

Ante las declaraciones de Legarreta, asegurando que habrá una demanda, Adame asegura estar tranquilo.

“Me importa un bledo y me importa un comino. Si (Andrea Legarreta) quiere demandar, que demandé”, advirtió a los medios de comunicación. “No publiqué esos audios”, comentó a medios mexicanos.