Sectores rechazan manoseo a pensiones del Seguro Social

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los sectores empresarial y obrero rechazan la reforma hecha “a escondidas” a la Ley Marco de Protección Social en el Congreso Nacional (CN).



Esto debido a que consideran que pone en riesgo los fondos de las pensiones y jubilaciones de todos los afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



La reforma a los artículos 8 y 57 de la ley se hizo mediante el decreto 106-2018, publicado en el diario oficial La Gaceta, con fecha del 22 de agosto de 2019, por lo que ya está vigente.



Los diputados aprobaron esa medida el 27 de septiembre de 2018 y fue hasta un año después que se publicó en La Gaceta.



La reforma al artículo 8 contempla un plan asistencial de manera vitalicia para los menores con discapacidad. Mientras que la reforma al artículo 57 da luz verde a las autoridades del IHSS para destinar las aportaciones del Régimen de Previsión Social, antes llamado Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al Régimen de Atención a la Salud, antes Enfermedad y Maternidad (EM), por tiempo indefinido.

El documento señala que hasta que se haga un estudio actuarial que demuestre la suficiencia y sostenibilidad del régimen de salud se realice ese traspaso de fondos entre regímenes.



Esta es la segunda vez que se aprueba una disposición en este sentido. La primera vez se permitía la transferencia de fondos por un período máximo de 36 meses, a partir del 4 de septiembre de 2015, en ese momento entró en vigencia la Ley de Protección Social.

Rechazo

El primer sector que mostró su rechazo ante esa reforma fue el empresarial, que denuncia que no se le consultó previamente al Consejo Económico y Social (CES) para hacer esa reforma.

El lunes, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) mandó notas a diferentes sectores para denunciar que esa reforma se hizo de manera irregular.



En una misiva dirigida al secretario de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Madero, manifiestan que revisaron minuciosamente y no encontraron ninguna solicitud de miembros del CES para conocer sobre una reforma.





“Esa reforma no fue discutida ni acordada por la asamblea del CES”, señala la carta, donde plasman su preocupación.



Asimismo, aseveran que ese tipo de acciones pone en riesgo la continuidad del diálogo social en el país.



El documento señala que solicitaron informes al IHSS sobre la sostenibilidad del Régimen de Atención a la Salud y que plantearon soluciones viables para no afectar al otro régimen, pero nunca fueron contestadas por la Comisión Interventora de la institución.



“La reforma al artículo 57 no solo violenta el acuerdo de gradualidad concertado tripartitamente en el CES, sino que perjudicará el futuro de las pensiones de los trabajadores porque les quita los ingresos al pilar de capitalización colectiva y continúa precarizando las pensiones de la clase trabajadora de Honduras”, dice la carta a la que tuvo acceso EL HERALDO.



Se le exige a Madero que envíe al seno del CN un decreto que plantee la derogación de esa reforma. También manifiesta que interpondrán la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Estado por violación flagrante directa al Convenio 144 sobre consulta tripartita.

El Convenio 144 es un acuerdo suscrito por el Estado de Honduras en el seno de la OIT que obliga al país a consultar con los sectores empresarial, laboral y gobierno las decisiones que se tomen en material social y laboral.



Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Aline Flores, cuestionó que la intervención del IHSS lleve más de cinco años, siendo que las intervenciones solo deberían durar seis meses.



“El IHSS debería hacer una rendición de cuentas, debería de haber un ente que sea corporativo y que vigile los intereses y las inversiones que se tienen en seguridad social”, manifestó a EL HERALDO.

Un informe de gestión anual del IHSS señala que hace dos años el Régimen de Salud (EM) le adeudaba un total de 1,845.45 millones de lempiras al Régimen de Previsión Social (IVM) del Seguro Social. Foto: Efraín Salgado/ EL HERALDO.







Cuestionó que no se han aprobado las leyes complementarias de la Ley Marco de Protección Social.



Por otro lado, el miembro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Adonis Lavaire, indicó que si esa medida está amparada en ley tienen la potestad de hacer esa transferencia de fondos, si no la superintendencia de pensiones irá a ver qué es lo que sucedió allí.



“La Comisión va a vigilar, en todo caso es que esté conforme a ley la transferencia y que los recursos que se han transferido se utilicen conforme a lo que se ha pedido”, argumentó.

Añadió que no les comunicaron sobre esa determinación y que tampoco hubo alguna solicitud de opinión de la CNBS.



“Esos dos regímenes hay que separarlos, de tal manera que sean independientes y fortalecer las aportaciones hacia salud porque tenemos que estar claros que la parte de salud es bastante onerosa y todo mundo tiene derecho a salud”, comentó. Asimismo, dijo que habría que revisar bien estratégicamente cómo es la distribución de los fondos en el Seguro Social.

Entre tanto, el presidente del sindicato del IHSS, Héctor Escoto, sugirió que se debe fortalecer económicamente el Régimen de Atención a la Salud porque tiene déficit.

“Se observa que los ingresos no ajustan a la realidad que está viviendo ese régimen de salud, pero no es correcto sacrificar el régimen de pensiones para darle los fondos al de salud”, advirtió Escoto.



Señaló que se debe buscar un mecanismo para fortalecerlo por otra vía.



“Hay que revisar la gradualidad que hay entre los obreros, trabajadores y el gobierno y hay una gradualidad de las cotizaciones por cada régimen 2015 hasta el 2024, pero tomando en cuenta a los tres sectores”, explicó.



EL HERALDO buscó la versión de los miembros de la Comisión Interventora, pero se informó que desconocían el decreto publicado en La Gaceta. A su vez, aseguraron que hoy brindarán información sobre el particular.