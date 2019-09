Sospechoso de matar a madre e hija, acosaba a niñas en El Progreso

YORO,HONDURAS.- “Qué le pasa que no deja en paz a mis hijas, le pido, por favor, que ya no me las acose”. El anterior fue el llamado de una angustiada madre, que fue respondido con balas.

Maira Carina Marroquín (38) fue atacada a disparos por Ignacio Díaz.

El hecho, en el que además murió su hija Jeisy Yadira Perdomo Marroquín (13), ocurrió el pasado domingo en la aldea El Bálsamo.

El sujeto que ya había sido denunciado en la Policía por Marroquín y su esposo, Pedro Perdomo, es catalogado por los habitantes de esa y otras aldeas del sector como peligroso. También denunciaron que acosaba constantemente a las niñas y mujeres adultas.

El victimario fue apresado por una patrulla policial minutos después de que presuntamente cometiera el doble crimen portando el arma con la cual habría disparado.

Una hija de 14 años de Maira Carina, quien presenció el crimen, dijo que su mamá la había mandado a la pulpería y obligatoriamente tenía que pasar por la covacha de tierra y pedazos de madera de Díaz.

“Yo lo miré y me dio miedo, él me quedó viendo mal porque no lo saludé y me dijo groserías, yo le dije a mi mami y ella fue a reclamarle. Jeisy tenía en brazos a mi hermanito de un año, de pronto escuchamos un disparo y mi hermana me dio al bebé y corrió a ver que pasaba. Al ver a mi madre en el suelo, ella se abalanzó para ayudarle, fue allí cuando Ignacio le disparó a mi hermana Jeisy en la cabeza”, recordó la adolorida jovencita.

Agregó que ella presenció el crimen por una ventana de su casa, ya que el sujeto vivía pegado al solar de ellos.

El supuesto asesino fue llevado ayer a los tribunales progreseños y luego al centro penal de esta ciudad. Los restos de las víctimas fueron velados en su casa en El Bálsamo.