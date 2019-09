Ferdinando se va de vacaciones tras muerte de bebé y genera críticas

PUERTO VALLARTA, MÉXICO.- A Ferdinando Valencia le llovieron las críticas después de haberse ido de vacaciones a Puerto Vallarta hace unos días con su hijo Tadeo y su esposa Brenda Kellerman, a un mes de la muerte del pequeño Dante.



El famoso actor mexicano publicó en sus redes sociales varias fotografías del viaje que realizó en familia y sus seguidores no tardaron en criticarlo.



"No sé... pero ustedes sí se recuperan rápido de la pérdida de un hijo, yo sé que no se puede hundir en la tristeza, pero a los dos los veo como si nada", escribió un usuario.

En tanto otras personas se preocuparon por la salud del pequeño Tadeo. "Admiro su fortaleza ante la pérdida de su bebé, pero creo que son inconscientes y no piensan que su hijo está muy pequeño para sacarlo a todos lados".



En las imágenes se puede ver a la familia posando a la orilla del mar y disfrutando de las atracciones del lugar.

Un mes de la pérdida de Dante

Dante, uno de los mellizos de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, murió el 3 de agosto después de permanecer tres meses en el hospital, confirmó la pareja en sus redes sociales.



El pequeño fue diagnosticado con meningitis (inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal), lo que lo tuvo interno días después de su naciemiento.

