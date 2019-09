El Inter de Milán cede al argentino Mauro Icardi al París SG  

PARÍS, FRANCIA.- El delantero argentino Mauro Icardi, al que el Inter de Milán abrió la puerta de salida, jugará en el París SG en forma de una cesión por un año "con opción de compra", anunció el club francés este lunes, minutos antes del cierre del mercado de fichajes.



"Hola a todos. Estoy muy contento de llegar al París Saint Germain. Allez Paris", afirma el jugador argentino en un video colgado por el club francés.



Horas antes, el vigente campeón de la Ligue 1 oficializó la firma por cuatro años del arquero costarricense Keylor Navas, procedente del Real Madrid, y la marcha como cedido sin opción de compra de también arquero Alphonse Aréola rumbo al club blanco.



Con Icardi, el PSG logró sobre la sirena del fin del mercado uno de los fichajes más importantes del inicio de temporada.



El club parisino, privado de su trío de ataque "MCN" (Mbappé, Cavani, Neymar) para los tres primeros partidos de Liga de Campeones, encuentra en el argentino Mauro Icardi a un nuevo goleador tan prolífico como controvertido.

Presentación de Mauro Icardi a su nuevo equipo el PSG.



Más de 120 goles en solo 220 partidos con la camiseta nerazzurra, nombrado capitán con 22 años, dos veces máximo goleador de la Serie A y mejor jugador del campeonato en 2018, cuesta creer que Icardi, de apenas 26 años, estuviera disponible a escasas horas del final del mercado de fichajes.



La llegada de Icardi se produce por un monto (cesión con opción de compra por 70 millones de euros, según medios franceses e italianos) finalmente razonable con respecto a las tarifas actuales por jugadores de este calibre.



Liberado de la presión del FC Barcelona en el culebrón Neymar, el PSG y Leonardo supieron aprovechar las desavenencias del clan Icardi y el Inter, en un conflicto abierto desde el mes de febrero.



En el origen del asunto, dificultades en la negociación de una prolongación de contrato y algunas frases de Wanda Nara, esposa y agente del jugador, mal recibidas por el vestuario interista.

Psicodrama en el Inter

En un comunicado muy breve, el Inter había entonces anunciado que Icardi no era más el capitán del equipo. El futbolista estuvo sin jugar varias semanas, por una lesión en la rodilla, según la versión oficial.



Progresivamente reintegrado, Icardi terminó la pasada campaña sin brillar y la situación no se arregló durante la pretemporada.



El club hizo saber rápidamente que el argentino "no forma parte del nuevo proyecto" del Inter, encarnado por el nuevo entrenador Antonio Conte y sus fichajes Romelu Lukaku y Alexis Sánchez.



Varios clubes se interesaron por él, como Juventus, Roma, Nápoles, Atlético Madrid o Mónaco.



Al final de la semana pasada, los abogados del argentino hicieron llegar al club lombardo un correo de 15 páginas reclamando su reintegración inmediata a todos los entrenamientos, así como un pago por daños y perjuicios de 1,5 millones de euros.



Y el domingo, pancartas amenazantes aparecieron delante del domicilio de Icardi y de Wanda Nara. El auto de Wanda Nara fue también objeto de lanzamiento de piedras, cuando alguno de sus hijos estaba dentro.

¿Futuro sustituto de Cavani ?