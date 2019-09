"Pautips" aclara que no se retira de YouTube y que fue una "confusión"

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La famosa youtuber Paulinda Galindo, más conocida como "Pautips", aclaró nuevamente que no se retira de YouTube y tildó su video que nombró "Adiós" como una "confusión".



"Como les explico en este video ya llevo un mes en tratamiento y el video de "Adiós" lo grabé a finales de julio cuando estaba guardando mis cosas en mi anterior casa y sabía que me iba a venir a Colombia por un tiempo; todo lo que dije en ese momento me nació del corazón y fue como una carta que escribí con todo lo que sentía pero que hasta ahora me siento fuerte para leérselas o mostrarla a ustedes", escribió la famosa en su canal de YouTube.



"Pautips" dijo que el video "Adiós" fue publicado hace dos meses y que sus palabras fueron "malinterpretadas".



En ese entonces, la colombiana reveló entre lágrimas y visiblemente demacrada que después de meditar por un tiempo ha decidido dejar temporalmente su canal, con el objetivo de curarse de problemas depresivos y alimenticios.

"Hubo una confusión cuando en mis historias de instagram dije que ya llevo un tiempo en tratamiento y me siento mucho mejor, hasta subí de peso. Es cierto, pero jamás expresé que ya estoy curada o que ya todo pasó. Estoy en mi propio proceso y soy más que consciente que este tipo de condiciones no tienen cura", aclaró "Pautips" en un largo mensaje para sus seguidores.



"Aprendes herramientas para tener una vida más "normal", pero no hay una pastilla ni tratamiento mágico... No tengo intenciones mas allá que ser sincera en mi proceso y mejorar para ser mejor en mi vida, las personas de mi entorno y para ustedes", continuó diciendo.



La youtuber colombiana también aprovechó el espacio para agradecer a sus seguidores por el apoyo facilitado durante su proceso de curación. "Gracias por todo chicos y perdón por cualquier confusión".

Además, adelantó la publicación de un video junto a Juanpa Zurita, el próximo 10 de septiembre.