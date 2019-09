VIDEO: Maluma rompe en llanto tras recibir su nuevo avión

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Como un niño emocionado, así recibió el cantante Maluma su nueva compra, un hermoso y lujoso avión privado al que llamó Royalty Air.

A través de su cuenta en Instagram, el colombiano publicó un video del esperado momento. En la pista, a lo lejos se observa el avión negro, mientras Maluma comienza a llorar y a saltar de la emoción. A su lado se encuentra su bella madre.

El cantante acompañó la publicación con un motivador mensaje en el que recordó que "hace ocho años atrás, cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado... Pues parceros ahora si que vamos llegar lejos. Bienvenidos al Royalty Air, con este (emoji de avión) tocamos la Luna".

Imagen del avión que compró el cantante Maluma.



Maluma se muestra realmente emocionado con su compra, salta y hasta besa el exterior de la aeronave, mientras sus amigos más cercanos que se encuentran en el lugar aplauden.

Seguidamente, el cantante muestra el elegante interior de Royalty Air. Asientos de cuero blanco decorado con cojines negros, bar, entre otros.

"Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños se hacen realidad", finalizó diciendo el colombiano que figura entre los más pegados del reguetón en la actualidad

Mensajes de felicitación

El cantante J Balvin fue el primero en reacción ante la publicación de su amigo. "El mundo se hace más pequeño. Felicidades mi Juan", escribió.

El empresario Gianluca Vacchi se limitó a colocar emoji de aplausos.

La actriz Lorena Meritano también le dedicó un mensaje de felicitación. "Dios bendiga cada vuelo y nunca pierdas tu humildad. Bendiciones".

Otro que se sumó a las felicitaciones fue el cantante Baby Rasta "Te mereces eso y más. Desde que te conocí siempre ha sido igual conmigo y a mi también me llegaron a subestimar y tirara la mala gente poderosa para que no suene en radio. Estoy súper contento que pudiste romper todas esas barreras".

El cantante recordó que artistas que no le escribían a Maluma ahora son los más amigos. "Esa es la parte que más me gusta y yo creí en ti, solo era cuestión de formar un equipo de trabajo que creyera en ti. Sigue dejando huella y humilde porque muchos han perdido ese enfoque, sacan la humildad nada más para las redes. Att: El Lobo Blanco", escribió el cantante.

Latinos que tienen su avión

Maluma no es el primer cantante latino que compró su avión privado. En la lista ya figuraban el cantante Daddy Yankee, Gloria Trevi, Enrique Iglesias, Ricky Martin, J Balvin, Nicky Jam, Marc Anthony, entre otros.