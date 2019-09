Guatemala: detienen a excandidata por presunta corrupción

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA-. Las autoridades guatemaltecas arrestaron este lunes a la ex primera dama y ex candidata presidencial Sandra Torres por cargos de corrupción.



La Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) detuvo a Torres por los presuntos delitos de financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita por el financiamiento de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido que la postuló a la presidencia en 2015.



Torres, de 63 años, volvió a postularse este año y perdió las elecciones presidenciales el mes pasado en una segunda vuelta ante Alejandro Giammattei.



La fiscalía anunció que la detención se llevó a cabo en su residencia, donde también se realizó un allanamiento en busca de evidencias.



Con grilletes en las manos y ataviada con una sudadera negra con una capucha, lentes oscuros y una bufanda para cubrirse la cara, la excandidata fue trasladada en una patrulla y escoltada por policías a los tribunales donde un juez le hará saber los cargos.

Sandra Torres detenida por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI).







Al llegar, Sandra Torres dijo que su detención “es una persecución política”.



A su entrada a tribunales y en medio de periodistas que la cuestionaban sobre su detención, Torres dijo sentirse mal. “Me están quitando el aire, me voy a desmayar”, dijo la excandidata, por lo que bomberos acudieron en su auxilio.



El incidente no pasó a más.



Eduardo Velásquez, fiscal nacional del UNE, dijo que la detención de Torres fue “un procedimiento innecesario”, pues ella previamente había entregado al juzgado su pasaporte como medida para asegurar que no saldría del país a cambio de que fuera citada y no ordenaran su arresto.



La fiscalía de Guatemala dijo que Torres tenía una orden de aprehensión desde hacía tres días.



Sandra Torres está acusada de haber financiado ilícitamente el partido Unidad Nacional de la Esperanza, (UNE), a través de la malversación de fondos del transporte público, entre otros.



El caso fue presentado en abril por la fiscalía en colaboración con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que durante 12 años investigó aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado.



Según la investigación, en 2015 varias empresas financiaron al partido político a través del pago de comisiones, la malversación de fondos y sobornos de varias instituciones públicas y privadas. Por este caso está prófugo de la justicia Mario Leal Castillo, quien entonces era su candidato a la vicepresidencia.



Torres estuvo casada con el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien luego se divorció.