Diego Vazquez: "Ganar un clásico no es de todos los días"

JUTICALPA, OLANCHO.-Luego de concluido el juego y llevarse los tres puntos en el clásico de las "M", el técnico del Motagua, Diego Vazquez, destacó lo hecho por sus dirigidos al llevarse un duelo que estaban obligados a sumar.



"Un partido que sabíamos que sería de esta manera, con Marathón que es fuerte en el juego aéreo, mantiene su línea de juego a partir de sus delanteros y tratamos de neutralizar esa parte. Creo que fue muy buen gol de Félix y lo pusimos precisamente en ese lado para poder tirar un centro o pegarle al arco. Me parece que hizo un gran partido en el primer tiempo, ya después fue un juego trabado", indicó.



Además destacó que. "Le ganamos al equipo que viene primero, creo que de forma contundente. Fue un partido parejo, pero lo ganamos y eso nos pone bien de cara a lo que viene. Es una inyección anímica ganarle al primero y seguimos estando arriba con un partido menos".



Vazquez no cree que sólo por ser Marathón tenía la importancia de sumar los tres puntos. "Todos los partidos tienen su grado de importancia, lógicamente que Marathón al estar en esa posición, si ganaba se despegaba un poquito y sabíamos que nosotros somos fuerte cuando nos proponemos, no subestimamos nada y tenemos el adn del equipo que venimos cinco años".

El timonel de los azules aprovechó a mandar un mensaje a las autoridades que manejan el estadio Juan Ramón Brevé.

"Sería importante que se preocupen por el piso porque es fundamental para hacer buen fútbol. Agradecemos el cariño de la gente, pero si pedimos que arreglen un poco el terreno de juego".



El timonel de los azules destacó que este tipo de victorias dan un aliento distinto al grupo.

"Ganar un clásico no es de todos los días, hoy festejamos, disfrutamos y luego tenemos un tiempo largo para el próximo partido"



Además recordó lo bueno que ha sido esta semana al clasificar a la siguiente fase de la Concacaf League. "Fue una semana muy positiva, más allá que ante Managua no hicimos un gran partido, pero se pasó con cuatro puntos y no todos los equipos lo hicieron, nosotros si y hoy cerremos ganándole al equipo que venía primero. También le ganamos la semifinal anterior y son los equipos a lo que le tenemos que ganar, son un termómetro".



"Todos los partidos tienen una historia de diferente, hoy (domingo) neutralizamos los que venía haciendo Marathón y les hicimos daño en el momento justo. A partir que les hicimos gol con esa variante, manejamos el partido y contrarrestamos las virtudes que tiene Marathón", finalizó.