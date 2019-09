Presentadora hondureña Wendy Membreño fuera de peligro tras accidente

View this post on Instagram

¿Esto no es normal? Y solo tiene una explicación DIOS : "YO NO HE TERMINADO CONTIGO" es su forma tan hermosa de decirme "aquí estoy y no me voy a apartar de tu lado" fueron cualquier cantidad de exámenes, de pelvis, de columna, en el cerebro, torax, para descartar todo por la magnitud del accidente, porque era difícil creer que yo no tenía quebrado nada, solo una pequeña lesión en el cuello... Es una oportunidad que no voy a desperdiciar con cosas absurdas, voy a aprovechar cada segundo con mi familia y no haré más caso omiso al propósito que puso El en mi vida y en mi corazón... Gracias por los mensajes, a cada uno que me escribio se los voy a contestar y se preocupo por mi infinitas gracias yo lo valoro cada muestra de cariño y como siempre lo digo #benditavida