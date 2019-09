Kevin Hart gravemente herido tras aparatoso accidente en Los Ángeles  

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El comediante Kevin Hart ingresó en estado de gravedad al hospital tras sufrir un aparatoso accidente la madrugada de este domingo en una carretera de Malibu Hills, Los Ángeles, California.



El actor, de 40 años de edad, fue llevado al Centro Médico Northridge.

Kevin Hart no iba solo en el automotor. El medio TMZ detalló que el vehículo era conducido por Jared Black, de 28 años, quien fue trasladado con lesiones graves al Centro Médico Ronald Reagan.



Una tercera persona también salió afectada en el accidente: una mujer de 31 años, que solo sufrió heridas menores.

"Dos de los tres ocupantes quedaron atrapados dentro", dijo un vocero de policía local.



Hasta el momento las autoridades no han revelado más detalles sobre las lesiones de Kevin Hart, pero el sitio digital de entretenimiento TMZ informó que se lesionó la espalda.



Tras el accidente, se filtraron fotografías del automovíl en el que se transportaba el actor, mismo que quedó destruido parcialmente.

Foto: TMZ muestra el lugar del accidente en el que el actor salió lesionado.







De acuerdo con información publicada por Us Weekly, Kevin Heart ocupaba el asiento del copiloto en el vehículo. Además, el informe policial indicó que la persona que conducía el automóvil no estaba bajo la influencia del alcohol.



Kevin Hart fue recogido por un miembro de su equipo y llevado a casa para buscar ayuda médica. Ahí fue asistido y posteriormente fue llevado a un centro asistencial local.

Comediante exitoso

Kevin Hart logró gran éxito contando chistes en su región local, por lo que renunció a su trabajo como vendedor de zapatos y se embarcó en una carrera en comedia.

Sus actuaciones lo llevaron a estar en películas como The 40-Year-Old Virgin, Soul Plane, Paper Soldier, Scary Movie 3, Along Came Polly, Scary Movie 4, Death at a Funeral, Little Fockers, Not Easily Broken, y One Day in Jersey, entre otras.