Félix Crisanto tiene ganando 1-0 a Motagua sobre Marathón

JUTICALPA, OLANCHO.- Marathón, actual líder del torneo Apertura con 16 puntos, intentará seguir con su buena racha en el duelo que tendrá ante Motagua este domingo en el estadio Juan Ramón Breve de Juticalpa.



Héctor Vargas, entrenador de los Verdes, continúa invicto con su equipo tras jugar las primeras seis jornadas. El duelo ante Diego Vazquez ¿podría representar la primera derrota en su visita a Olancho?



"Hablemos de paz, mejor mandemos besos muchachos, a Héctor Vargas le mando besos, lo voy a abrazar el domingo, yo no tengo problema, nos damos amor, siempre las indirecta venían de otros lados, yo solo respondo. Nosotros no generamos nada, todo se da por el tema de barra. Vamos a ver como me levanto ese día", mencionó Diego Vazquez previo al partido de esta tarde.



Los árbitros encargados de dirigir este partido son Raúl Castro como juez principal, Jack Rodríguez, Óscar Cruz, Alex Morazán y Héctor Núñez.

Posibles alineaciones

Motagua: Rougier, Juan Pablo Montes, Crisanto, Maldonado, Galvaliz, Peña, López, Moreira, Marco Tulio Vega, Martínez y Bernárdez.



Marathón: Torres; Espíndola, Bernárdez, López, Discua, Martínez, Espinoza, Flores, Banegas, Costly y Justin Arboleda.