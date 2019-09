Conozca cómo puede manejar a favor el extrafinanciamiento

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-  1/ Un extrafinanciamiento es una línea de crédito adicional al monto límite de la tarjeta. Hay personas que deciden tomar un extrafinanciamiento para comprar un bien o un servicio sin intereses, otros por la posibilidad de tener dinero extra en caso de necesitarlo o lo hacen porque están sobreendeudados y no pueden cumplir con el pago de sus cuotas.

Así que ven en el extrafinanciamiento una salida relativamente fácil a sus problemas o necesidades inmediatas de dinero.

2/ Pero, ¿realmente es una salida? Los financistas recomiendan inicialmente plantearse varias preguntas como las siguientes: ¿Existe un aumento de intereses? ¿Hay algún tipo de aumento o disminución en mi abono a la deuda? ¿Existen cobros adicionales? Principalmente, el beneficio depende de la disciplina de pago. En caso contrario, se puede convertir en un dolor de cabeza.

3/ Hay tres cosas que se deben considerar antes de acudir al extrafinanciamiento; tasa, plazo y comisión. Primero la tasa de interés: es común que la tasa que ofrezcan sea mayor a la que ya se tiene en la tarjeta. Si el banco dice que va a cobrar 3.5% de interés, hay que asegurarse si es una tasa anual o mensual.

La tasa es más aplicada a los extrafinanciamientos de dinero en efectivo. También es clave saber sobre la comisión de desembolso: muchas veces ofrecen el extrafinanciamiento, pero no mencionan la comisión por desembolso, que suele ser de entre 6% a 10%, dependiendo de cuántos meses se establezcan para el pago.

Por lo general las instituciones financieras cobran comisión en los casos cuando se realiza una compra al contado en negocios que no tienen convenio con el banco emisor de la tarjeta de crédito y que después se pide pasarlo a extrafinanciamiento.

4/ Por otra parte, es fundamental establecer el tiempo: el extrafinanciamiento por lo general se puede hacer de 6, 12, 18, 24 y hasta 36 meses. Es importante consultar si es posible hacer pagos a capital (con el fin de pagar en menos tiempo la deuda) o si está penalizado.

5/ La mejor manera de aprovechar el extrafinanciamiento a favor es pagando puntual la cuota acordada, ya que de no hacerlo viene el pago de intereses y, además, se puede ir acumulando más deuda. “Lo más recomendable siempre es adquirirlo a plazos de pago menores a un año, y no endeudarse más allá de la capacidad de pago”, recomienda el analista financiero Allan Ramos. Las cuotas mensuales no deberían, en términos generales, superar el 25% o 30% de los ingresos del mes.

6/ Uno de los mayores problemas es que los tarjetahabientes al tener disponibilidad se les olvida que tienen una deuda y que incluso están sumando otra. Esto causa que no paguen la totalidad de lo que deben, sino que, además, piden un monto mayor del que necesita.

La recomendación es que al hacer uso del extrafinanciamiento se calculen cuotas mensuales que estén al alcance del bolsillo. Por ejemplo, si compra un artículo a 12 meses sin intereses y las cuotas son de 800 lempiras resulta ser un buen beneficio si lo paga a tiempo porque se evita pagar los intereses como los que aplican las casas comerciales, de 50% anual o más. Otra de las grandes ventajas es que el crédito es inmediato y sin necesidad de trámites.

7/ La tarjeta de crédito es simplemente un préstamo. Es necesario ser consciente que cada vez que se utiliza es una nueva deuda que hay que pagar después, aconseja la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba). Advierte que comprar más de lo que se puede pagar es lo que genera problemas en las finanzas personales.