25 años de Sarajevo Film Festival: La meca del séptimo arte balcánico

Euclides Valdés F.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El inicio de un proyecto tan grande como un festival de cine no es fácil. Se requiere de bastante tiempo, presupuesto, patrocinio y recurso humano y técnico para desarrollarlo como se tiene planeado.

Ningún festival tuvo un bautizo de fuego tan literal como el de Sarajevo, que surgió en 1995 en el ocaso de la guerra interétnica que asolaba la antigua Yugoslavia.

Tras los Acuerdos de Dayton y la lenta reconstrucción y pacificación, el Sarajevo Film Festival (SFF) se fue convirtiendo poco a poco en el evento cinematográfico más importante no solo de Bosnia-Herzegovina, sino del sureste de Europa, la mar donde confluyen cada año las propuestas fílmicas que manan de los Balcanes.

Premios y premiados

Como la Palma de Oro en Cannes, el Globo de Cristal en Karlovy Vary, el Oso de Oro en Berlín, el Sutherland Trophy en Londres, el León de Oro en Venecia, y así en cada festival, en Sarajevo el máximo galardón es el Srce Sarajeva (Corazón de Sarajevo), una escultura plateada en forma de corazón trazado a pulso que fue diseñada por la francesa agnes b. (Agnès Andrée Marguerite Troublé).

Contrario a lo que uno podría suponer, del palmarés de películas que obtuvieron la máxima presea sólo tres fueron producciones bosnias: en la recién finalizada edición 2019 la ganadora fue Odvedi me na Neko Lijepo Mjesto (“Llévame a algún lugar lindo”), en 2003 Gori Vatra (“El fuego está ardiendo”) y en 2001 Nicija Zemlja (“En tierra de nadie”), de Danis Tanovic, la película ganadora del SFF más famosa de todas, ya que meses después obtuvo el Globo de Oro y el Oscar como Mejor película en lengua extranjera, por encima de la gran favorita en esa categoría: la francesa Amélie.

Los otros filmes que han ganado como Mejor película en Sarajevo provienen de Turquía (cuatro), Bulgaria (tres), Serbia, Georgia, Bélgica, Francia, Alemania, Dinamarca, Suiza, Croacia, Austria, Rumania y, ¡sorpresa!, un país latinoamericano.

En 2001 se incluyó la categoría de Mejor cortometraje. El croata Dalibor Matanic es el único que lo ha ganado dos veces, en 2009 por Tulum y en 2011 por Mezanin.

En 2004 se añadieron los premios en actuación. Los serbios se han llevado más veces el galardón a Mejor actor (cinco) y la croata Marija Skaricic es la única que en dos ocasiones fue honrada como Mejor actriz.

En 2006 agregaron la categoría Mejor documental y en 2017 Mejor director y Mejor filme estudiantil.

La irrupción latinoamericana

La Mejor película de la edición 2002 provino de Argentina: “Sábado” de Juan Villegas. Una comedia dramática inteligente, de excelente guión, diálogos y actuaciones, y protagonizada por solo seis personas, tres parejas de mediana edad en crisis que, por cuestiones del azar, se encuentran temporalmente con miembros de las otras parejas y surgen enredos, flirteos, malentendidos, discusiones, distintas visiones sobre el mismo tema y esa sempiterna soledad que cada uno enfrenta a su manera.

El único actor reconocido de ese elenco es Gastón Pauls, quien dejó su impronta en el cine junto a Ricardo Darín en “Nueve reinas” (2000) y que años después actuó en la hondureña “Un lugar en el Caribe” (2017) de Juan Carlos Fanconi.

Otra latinoamericana que compitió en el SFF fue la argentina Catalina Molina en 2012 con el cortometraje Unser Lied.

La pléyade en Bosnia

Desde 2005, el Pocasno Srce Sarajeva (Corazón Honorario de Sarajevo), un galardón especial que honra la trayectoria de personalidades del cine, ha sido el anzuelo de lujo para llenar de glamour la capital bosnia.

Entre los distinguidos homenajeados se destacan Mike Leigh (2006), Steve Buscemi (2007); Angelina Jolie (2011) por In the Land of Blood and Honey, su debut como directora en un drama ambientado en Bosnia durante la guerra; Béla Tarr (2013), Gael García Bernal (2014), Atom Egoyan y Benicio del Toro (2015); Robert de Niro (2016), Oliver Stone (2017) y Nuri Bilge Ceylan (2018).

¿Quiénes iluminaron la alfombra roja este año?

La fastuosa edición 2019

El aniversario de plata del SFF se desarrolló del 16 al 23 de agosto. El estreno de apertura fue Sin (“El hijo”) de Ines Tanovic. Se les otorgó el Corazón Honorario al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, la actriz francesa Isabelle Huppert, el director polaco Pawel Pawlikowski y el actor inglés Tim Roth. Iñárritu y Gael García Bernal brindaron clases magistrales. La usual alfombra roja esta vez tuvo un diseño particular, decorada con elementos autóctonos de la tradición bosnia.

La selección oficial la conformaron nueve filmes y, como mencioné anteriormente, la mejor película del certamen fue Odvedi me na Neko Lijepo Mjesto (“Llévame a algún lugar lindo), una coproducción bosnio-holandesa, primer largometraje de Ena Sendijarevic.

La edición 2019 finalizó el viernes 23 de agosto con las actividades desarrolladas bajo techo en vez de la usual plaza debido a las lluvias, y el filme de cierre fue Once Upon a Time in Hollywood, lo más reciente de Quentin Tarantino.