Kevin Humberths de “Hechizos de ayer y hoy”: “Quería ser futbolista”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con 19 años de edad, Kevin Humberths se hizo cargo del programa “Hechizos de ayer y hoy”, un espacio radial que se ha posicionado como el programa más popular de los domingos.

El administrador de empresas no solo es un locutor exitoso, es un tipo extrovertido que ama el fútbol y sobre todo un conocedor de la música del recuerdo, esa que toca los corazones de los hondureños.

¿De dónde es Kevin?

De la capital, yo nací el 29 de febrero de 1980 y tengo la curiosidad de que celebro mi natalicio cada cuatro años. Soy bisiesto.

¿Y entonces cuántos años tiene Kevin?

Tengo 10 años, ja, ja, ja.

¿Dónde estudiaste?

En la Escuela Monseñor Jacobo Cáceres, estuve en varios colegios de la capital y egresé de la carrera de administración de empresas en la UNAH. Luego opté por la carrera de

periodismo.

¿Amante del fútbol?

Desde los nueve años jugué en diferentes equipos federados de la capital. Inclusive fui seleccionado Sub 14 y Sub 17. Mi sueño era ser futbolista profesional. Óscar “Cocli” Salgado fue entrenador mío.

¿De qué jugabas?

Delantero, era goleador.

¿Ya te gustaba la radio en ese entonces?

Una vez formaron un campeonato de radios y me llevaron a la radio, me gustó mucho ese ambiente. Yo jamás esperé estar detrás de un micrófono. Mi sueño era ser futbolista. Dios me puso en los medios.

¿En qué año iniciaste?

Comencé en W107 en el 2000, luego pasé a Stereo Tic Tac y la Top Music me llamó y desde el 2001 estoy de forma ininterrumpida manejando los programas “Hechizos de ayer y hoy” y “Todo por amor”, que se transmiten los domingos.

¿Cómo surgió el programa “Hechizos de ayer y hoy”?

El director de la radio me hizo la propuesta. Yo solo tenía 19 años de edad. Me puse a pensar, ¿cómo manejar este tipo de programas para un público que ya vivió esa música? Yo soy un hombre de retos y acepté. Me tuve que empapar estudiando a diario las biografías de todos los artistas.

Hubo un tiempo en que te retiraste, ¿verdad?

Sí, un año, porque yo estaba trabajando, administrando algunos bares y era demasiado cansado. Salía de trabajar a las 4:00 de la mañana y a las 5:00 tenía que estar en la radio. Me retiré por completo de los medios en el 2005. Sin embargo, mi gente me pidió que volviera. Espero seguir por muchísimo tiempo.

¿Has recibido premios por tu programa?

Sí, premios a la excelencia. Mi programa es una cadena nacional todos los domingos. El mayor premio es el cariño de mis oyentes. “Hechizos” es el programa madre de la radiodifusión en Honduras.

¿Tus oyentes te han expresado su cariño?

Sí, cada vez que pueden... Me han ido a dejar frijoles, mangos, una vez hasta me llevaron dos quintales de maíz. Soy un agradecido con mis oyentes.

El nombre de Kevin Humberths, ¿de dónde viene?

Es mi nombre, no es artístico. Kevin por Kevin Keegan (futbolista inglés) y Humberths por un futbolista irlandés.

¿Narraste partidos?

Sí, Orlando Ponce me metió en ese campo y he narrado varios partidos de la Liga Nacional para Radio Cadena Voces. Es otro mundo, completamente diferente a lo que hago.

¿Has entrevistado a famosos de la música?

Muchos como Marco Antonio Solís, Camilo Sesto, Juan Gabriel, Marisela, Dyango, Gali Galiano, Álvaro Torres, Shakira, Juanes y Luis Fonsi. Mis entrevistas son muy diferentes y a ellos les encanta.

¿A Shakira también?

Sí... Yo no suelo ponerme nervioso, pero con ella me temblaba la mano. Venía promocionando la canción “Ciega, sordomuda”... Shakira me preguntó qué me pasaba y le dije que estaba nervioso de entrevistar a tremenda artista.

¿De qué más trabaja Kevin Humberths?

Junto a otros compañeros hacemos auditorías a diferentes empresas de la capital, les llevamos la contabilidad.

¿A qué personaje admira Kevin Humberths?

A mi madre que fue la que me crió, mi papá me abandonó. Todo lo que soy es gracias a ella, Gloria Montoya. Nunca me faltó nada gracias a ella. Amo a mi familia, a mis hijos. Extraño a mi abuela, que en paz descanse.

¿Qué cosas no sabemos de Kevin?

Cuando era niño pertenecía al coro de la iglesia, ahí aprendí a modular mi voz, a educarla.

Fui acólito en la Basílica de Suyapa y la última misa en la que yo acolité fue la del “Gordito” Castellanos. A mí me ofrecieron ser sacerdote. Ahora soy padre, pero de familia.

¿Se te ha subido la fama?

No, no tengo por qué creerme más que nadie. Yo me debo a mi público y soy el mismo fuera y dentro de la radio.

¿Aficionado de Olimpia?

Mi padre jugó en Motagua... Mis hermanos y yo somos olimpistas. Yo admiro a los aficionados de ambos equipos por ese amor que le tienen a sus clubes, pero no tolero la violencia en los estadios.

¿Llegará la 31 de Olimpia?

Está dura, pero va a llegar... Con Troglio al frente Olimpia está obligado a ser campeón.

¿Tu próximo proyecto?

El 7 de septiembre lanzaremos el programa “De punta a punta”, en donde vamos a apoyar la punta catracha y toda esa música hermosa.