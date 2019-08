Ricardo Torres de Tigo Sports: un doctor enfermo por el fútbol

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Síntomas: El paciente no presenta nada fuera de lo normal a nivel externo, pero por dentro sufre de constantes cambios psíquicos, alteraciones emocionales e hipersensibilidad.



Diagnóstico: Posible histeria interior.



Causa: El fútbol.





El doctor Ricardo Torres acaba de diagnosticar su propia enfermedad. Todo provocado por un gol. "Nunca he sido demostrativo, pero es una locura desenfrenada por dentro, me vuelvo loco".



Habla con total calma, mientras juega con un bolígrafo y de su cuello cuelga un estetoscopio que armoniza con su bata blanca. Para esta edición de Calculadora Deportiva de EL HERALDO acordamos reunirnos en una clínica médica de la capital de Honduras con el doctor Torres.



El fichaje de Tigo Sports para narrar los partidos de la Liga Nacional proviene de la cantera menos pensada: la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).



Y su debut en la escena del periodismo deportivo como cronista llegó hace unos meses, en el torneo Clausura 2018-19, pero quien lo escucha asocia esa voz limpia y esos comentarios argumentados a una trayectoria de años.





Ricardo Torres, narrador de Tigo Sports, es graduado en medicina. Este joven de 27 años recién empezó este año a ejercer como comentarista deportivo. Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO.

Un narrador callado

El fenómeno Torres (nacido el 21 de junio de 1992) quizás es equivalente a la introducción de un agente externo al cuerpo, no solo por no venir de las filas de la Escuela de Periodismo, sino porque tampoco fue el más extrovertido de la clase.



Si en la escuela casi no hablaba, en el colegio solo lo hacía para contestar acertadamente las preguntas de los profesores, cumpliendo el estereotipo del estudiante de excelencia académica.



Lo que pocos sabían es que "Picky" -como lo conocían sus compañeros del Instituto Salesiano San Miguel- no armaba precisamente su agenda de estudios para obtener las mejores notas, sino para no perderse los juegos. "Me gustaba hacer las tareas temprano, para ver los partidos tranquilamente después".



Al graduarse del colegio, tuvo claro el camino por la medicina, porque tenía una inclinación al sentido práctico de la vida y a la sensibilidad por ayudar a los demás. Aunque había un desvío por el periodismo deportivo, "no existe como tal para estudiarlo en Honduras", comentó el doctor Torres.



La vida dentro de las salas de urgencia y rodeado de pacientes nunca lo alejó del fútbol. Y para cuando estaba recibiendo su título como médico, en marzo de 2019, ya había narrado como comentarista sus primeros partidos de la Liga Nacional.

El ahora doctor Torres durante su servicio social en San Marcos de Ocotepeque.

Gritar goles

-Siendo doctor y teniendo como competencia a otras personas más experimentadas, ¿no tuviste nervios para el casting de Tigo Sports?

-No. Ya sabía a lo que iba y lo que tenía que hacer.



El doctor Torres se refiere a su primera audición como comentarista que tuvo para el Mundial de Brasil 2014. Televicentro realizaba un concurso de narradores y el premio consistía en un boleto para la Copa del Mundo.



No ganó el viaje, pero perdió el miedo a la puesta en escena de un cronista deportivo. "Me ayudó a perder esos nervios y a ser una persona que puede emitir o narrar un partido ya sin pensar en 'qué van a decir de mí'".



Tampoco llegó como novato. Este médico de 27 años, figura espigada, tez trigueña y semblante serio pasó toda su adolescencia preparando su voz para narrar un gol en la ducha de su casa. "De repente me escuchaban gritar mis papás, pero nunca me dijeron nada, ja, ja, ja".

Y luego perfeccionó su estilo en la vida universitaria como amante de los torneos de México, Argentina y España. Aunque de mejor linaje, el campeonato de Honduras tampoco salió de su radar, porque empezó a desarrollar un sentido particular por el fútbol.

"El gusto por la narración es diferente", subrayó el doctor. Ya no eran los goles los causantes de sus pulsaciones, sino el análisis. Los silencios. Los tonos. Los comentarios. Las descripciones.

Ricardo Torres (el quinto, de izquierda a derecha) junto a los narradores de Fox Sports, Luis Omar Tapia (camisa azul celeste y gafas) y Eduardo Biscayart (de traje), durante el concurso de Televicentro para ganar un viaje al Mundial de Brasil 2014.

Así elevó a calidad de sus referentes a Salvador Nasralla (televisión) y Carlos Gris (radio) a nivel nacional, y del campo internacional sitúa como modelos al salvadoreño Fernando Palomo, al mexicano "El Perro" Bermúdez, y a los argentinos Víctor Hugo Morales y Rodolfo de Paoli -de quien ha recibido consejos-.



"Nunca imaginé que mi maestra me decía que hablara en la escuela y que hablaba muy bajo, y terminé narrando goles para todo el país".

Enfermo

Para el hijo de Douglas Torres y Diana López -las personas más importantes- la vida soñada es disfrutar de sus dos amores: "Si en el futuro se da mantenerme en Tigo Sports, voy a seguir. Si se me da tener una clínica al mismo tiempo, también la tendré".

Más allá del trabajo, el galeno entrega las horas a su familia y a su novia. Como el segundo de dos hermanos, para el mayor (Douglas, de 28 años) expresa admiración y en el menor (José, 24) encontró a su cómplice del fútbol.

Las personas más importantes de su vida: su madre, Diana López, y su padre, Douglas Torres.



Así que cuando no ve rodar el balón en un campo, el cine, las comidas familiares o una salida con su pareja completan su vida, aunque admite que para él "es imposible mantenerse al margen de las noticias, tengo que estar actualizado (...) Yo descanso viendo fútbol".

-Doctor Torres, usted está enfermo.

-Sumamente enfermo por el fútbol y del deporte.

Y no parece buscarle cura. Es momento de calificar la gravedad de su enfermedad en la Calculadora Deportiva. ¿Aprobará?

Pero antes, una de sus narraciones: