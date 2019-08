Diego Vazquez: "Lo voy a abrazar a Héctor Vargas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sabido de que el jamaiquino Waterhouse será el rival de cuartos de Liga Concacaf, el bicampeón se prepara para meterse a suelo olanchano y tratar de derribar al líder del Torneo Apertura.



Motagua se prepara para enfrentar a Marathón. Diego Vazquez se alista para medirse otra vez a Héctor Vargas... En teoría, un duelo de banquillo muy caliente. Así ha sido, pero para mañana en el Juan Ramón Brevé, "La Barbie" adelantó un saludo entre ambos.

"Hablamos de nosotros (Motagua) porque van a decir que generamos violencia, entonces todo pasa... nos damos abrazos, besos. Les mando mucho amor a todos". ¿A Héctor Vargas también? "Le mando un abrazo, besos.

Acuerdo de paz

Lo voy a abrazar en la cancha. Si dicen que nosotros con ponerle pimienta al fútbol, con algo sencillo, generamos violencia, entonces vamos a hacer lo contrario: nos vamos a abrazar", dijo el técnico de Motagua para sacudir el tímpano de más de alguno.



La relación entre ambos entrenadores no ha sido la mejor y eso se refleja en los partido entre ellos, en donde no se saludan antes, durante ni después de los juegos.



"De mi parte no tengo ningún problema. Si eso mejora. Somos técnicos de fútbol, nosotros no generamos nada. Los incidentes a veces se dan afuera por otras cosas. Si eso ayuda, voy y lo abrazo a él, yo no tengo ningún problema. Los abrazo a todos", selló.

