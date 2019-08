Hasta dos meses de espera para recibir charla y obtener licencia de conducir

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde la 5:00 de la mañana una larga fila de personas se observa frente a la sala de capacitaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), todos con la esperanza de obtener un cupo perdido para recibir la charla, luego someterse al examen y obtener su licencia de conducir.



Aunque en el banco la cita estaba prevista para las 8:30 de la mañana, los nuevos conductores deben de rogar para poder realizar el trámite en horas de la madrugada, un requisito que pide la ley pero que se ha convertido en un protocolo para las autoridades, quienes sólo atienden a 60 personas diariamente.

Un joven que hacía la larga fila contó a EL HERALDO que venía desde Danlí, El Paraíso, y que había salido a las 4:00 de la mañana para estar a tiempo (a las 6:00 am) y ver si conseguía un cupo perdido.



Después de casi una hora esperando, el joven pudo ingresar a la capacitación, pese a que su cita estaba prevista para una semana atrás. El hondureño, quien pidió mantener en el anonimato su nombre, contó que esa era la segunda vez que iba a realizar el proceso, pero que no había llegado a tiempo hasta este día.

Mora en capacitaciones

Aunque no existe una cifra exacta de cuántas personas no han recibido la charla vial, aún teniendo una cita previa, datos de la DNVT revelan que diariamente unas 150 personas solicita el documento al pagar en el banco.



Actualmente, solo 60 personas reciben la capacitación y realizan el examen, es decir que al menos 90 personas quedan a la espera de un cupo perdido. Esto ha provocado que las citas estén previstas para septiembre y hasta octubre.



"Tenemos un déficit en la actual dirección, solo tenemos cupos para 60 personas y no es suficiente, la cantidad de personas a diario es más que esa", explicó Kevin Pérez, Sub inspector de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.



Además, sugirió a los próximos conductores que mientras sigan ubicados en el centro que está al lado del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) "vengan a reservar su cupo".

"Están para septiembre y octubre los cupos, con el centro vamos a cambiar los modos de trabajo para satisfacer a la ciudadanía", puntualizó Pérez.



Aún se desconoce cuándo serán abiertas las puertas del nuevo centro de operaciones de tránsito, ubicado en la aldea Las Casitas, pero se espera sea en los primeros días de septiembre.