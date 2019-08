Anuncian cortes de la electricidad para este sábado en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Empresa Energía Honduras (EEH) anunció la suspensión de la electricidad para el sábado 31 de agosto de 2019 en La Ceiba, Atlántida y Choluteca.



Las cuadrillas del consorcio realizarán trabajos de mantenimiento en las zonas donde se programó la suspensión de la energía eléctrica.

LA CEIBA, ATLÁNTIDA (8:00 AM a 12:00)

Colonia El Manantial

Colonia Pizzatty (Norte)

Colonia Las Acacias (Este)

Colonia Irias del Este

Colonia Kawas (Oeste)

Colonia Sierra Pina

Barrio San Miguel

Calle Al Muelle de Cabotaje

Municipio de La Ceiba

Mantenimiento Gasolinero Uno Hasta Muelle

Residencial Villa Rosa

Colonia Las Palmas

Residencial Genova

Colonia La Atlantida General Del Pradera

Colonia Villa Neem I y II

Residencial El Prado

Residencial Villas del Caribe

Residencial Villa Mary

Colonia Kawas (Este)

Residencias Jardines del Este

Colonia Puerto Escondido,

Colonia Cordimariana

Colonia Prados de Misericordia

Colonia Modelo

Residencial Bella Oriente

Residencial Maqueira

Residencial Los Angeles

Destacamento de La Naval

Muelle de Cabotaje

Empresa Nacional Portuaria

Residencial Florida

El Dique

Escuela Brassavola, Astillero.





SANTA LUCÍA, CHOLUTECA (8:00 AM a 4:00 PM)

Las Colinas

Barrio Valle

Barrio Las Colinas

Barrio Las Delicas

Colonia Vista Hermosa

La Normal

La Milagrosa

La Cumbre

Colonia Narvaez

Inicah

Colonia 15 de Septiembre

Colonia Monte Carlo

Colonia Inmaculada

Aeropuerto Sur

Yusguare

San Luis Victoria

San Luis Anach

Los Puentes

Santa Ana de Yusguare

La Mantenimiento Tajeada

La Fortuna

Madrigales

Cofradia

Los Llanos

La Guaruma

El Aguacatal General del Empacadora Melon Santa Rosa

La Okra

Tablones Arriba

Tablones Abajo

Municipio Circuito

Del Corpus, Com

Guanijiquil

Aldea El Quebrachal

El Caracol

La Chaparosa

Calderas

Aldea El Naranjal

El Centro

Barrio Pitiguay

Barrio San Luis

Barrio Nuevo

Barrio El Sabroso

Colonia Santa Fe

San Juan Arriba

San Jacinto

Tixcagua

Caserio El Aguaje

Agua Fria

Caserio Las Palmas

Caserio La Cuchilla

Concepcion de Maria

Aldea San Isidro

Los Espabeles

La Pintura

Cerro Piedra Zopilote

Aldea Los Llanitos

Duyure

San Marcos

Morolica

Soledad

Orocuina

Unah

Herco Principal

Unicah