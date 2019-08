Anuncian cortes de energía eléctrica para este viernes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció la suspensión de la electricidad para decenas de barrios, colonias y aldeas de la zona norte y el departamento de Olancho el viernes 30 de agosto.



La interrupción del servicio de energía eléctrica se efectuará desde horas de la mañana, tiempo que aprovecharán las cuadrillas de EEH para realizar los trabajos de mantenimiento.



PESPIRE, CHOLUTECA (DE 10:00 AM a 6:00 PM)

Comunidad El Nance

Tapatoca RÍo

Tapatoca Centro

Agua Tibia

El Trapiche

Las Crucitas

San Juan Bosco

San Juan Bautista

Esquimay

Pespire

El Rebalse

San Antonio de Flores

San José

San Isidro

Moramulca

Represa José Cecilio del Valle



NACAOME, VALLE (DE 10:00 AM a 6:00 PM)

Las Pavana

Jicaro Galan

Los limones

Nacaome

Coray

Reitoca Alubaren

Curaren San Miguelito

La Libertad

Aldea Las Mesas

San Nicolas

Langue

La Arada

Alianza

Goascoran

Aduana El Amatillo

Aramecina

Caridad

Lauterique

Aguanqueterique

Mercedes de Oriente

San Juan de La Paz

San Antonio del Norte



SAN LORENZO, VALLE (DE 10:00 AM a 6:00 PM)

Lufussa 1, 2 y 3

Servicio Propio de Subestacion Agua Caliente

Nova Honduras

Cementera Argos

Puerto Enecan

Hospital San Lorenzo

San Lorenzo Centro

Empacadora San Lorenzo

Barrio Alto Verde

Barrio Mongoyano

El Tular

Agua Fria

Nagarejo

Empacadora de Melon Santa Rosa

Proyecto Ecologico Zacate Grande Coyolito

Larvipac

Ciudad de Amapala

11 Avo. Batallon

Base Naval Amapala



SALAMÁ, OLANCHO (DE 7:00 AM a 1:00 PM)

Aldea Tierra Blanca

Coyolar

Naranjal

Pie de La Cuesta

Fray Pedro

Campanario

Wistaco

Orcones

San Cristobal

La Canita

El Tizate

Nueva Esperanza

El Limon

San Antonio

San Benito

El Barrero

La Soledad

El Penasquito

El Bebedero

El Jobo

Amacuapa

El Tunal

El Jute

Ojo de Agua

El Guano

Chimasque

Casa de La Teja

Carta

El Mantenimiento

Tamarindo

El Maranon

Agua Caliente

Guarizama

El Rodeo

Tierra Chale

El Zapotal

General del Uluapa

Manto

La Boca del Monte

Guacamaya

El Tablon

Sabana Larga

Canales

Los Hornos

Arumbre El Portillo de Manto

El Carbonal

El Portillo de Silca

Silca El Suntul

Sabana Grande

La Jagua

El Liguerito

La Cecilia

El Rodeo

El Zapotal

Quebrada Grande

Cacao Moran

Salama

Platanal

Jano

La Estancia

Guata

Guarizama

El Regadillo

El Panal

Talgua

El Salitre

El Rosario

Las Animas

Cofradía

El Potreo

Yocon

Mendoza

La Union

El Potrero

El Pastoso

El Carmelo

Mangulile

Los Blancos

Los Prietos

Carrizalio



TRUJILLO, SANTA FE Y COLÓN (DE 8:00 AM a 5:00 PM)

Santa Rosa De Aguan

Dos Bocas

Miramontes

Las Lomas

Barra del Aguan

Agua Amarilla

Chapagua

Tarros

Honduras Aguan

Margen Izquierda

Río Claro

Sexto Batallon

Agropalma

Los Leones

Aceydesa

Cuyamel

Santa Elena

La Brea

Tumbador

Maranones

Nueva Maranones

Guadalupe Carney

Moradel

Castilla

Puerto Castilla

Empresa Nacional Portuaria

Standard Fruit Co.

Mantenimiento General del Base Naval



TRUJILLO, COLÓN (DE 8:00 AM a 5:00 PM)

Barrio El Centro

Río Negro,

El Cerrito

Colonia Circuito

Eduardo Castillo

La Quinta

El Centro

Limonal

El Naranjal

Buenos Aires Conventillo

La Bolsa

Miramar

Colonia 18 de Mayo

Cristales

Barrio San Martin

Colonia Sixto Cacho

Colonia Manuel Bonilla

Sector de La Playa

Colonia 19 de Abril

Colonia Jerico

Colonia Los Maestros

Capiro

Centro

Hospital Salvador Paredes

Centro Penitenciario

Municipio de Santa Fe

San Antonio

Guadalupe

Playas de Mojaguay

Cunda

Hidroeléctrica Betulia

Betulia.