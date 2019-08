Romell Quioto regresaría a Olimpia en enero próximo

Romell Quioto no pasa por un buen momento en el Houston Dynamo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El mal momento que atraviesa Romell Quioto en la MLS de Estados Unidos lo haría volver nuevamente al fútbol hondureño: su equipo sería Olimpia.



Quioto viene padeciendo una serie de complicaciones producto de su baja producción de goles y comportamientos inapropiados dentro del rectángulo de juego.



En la convocatoria del entrenador Fabián Coito, el atacante no figuró en la lista de los 25 futbolistas que jugarán en septiembre dos partidos amistosos por la fecha Fifa.



"Los que no están es porque en este momento no están bien futbolísticamente", argumentó el técnico de la Selección de Honduras previo a jugar ante Puerto Rico y Chile el 5 y 10, respectivamente.

El pasado 8 de agosto, Quioto fue expulsado en el partido ante Nueva York City por puñetear en al tico Ronald Matarrita. Esa situación propició que Wilmer Cabrera, estratega del Houston Dynamo, dijera que no toleraría el comportamiento del hondureño.



Pero con la llegada del nuevo DT Davy Arnaud al Dynamo, Quioto no ha sido tomado en cuenta para jugar los últimos partidos de la competencia estadounidense.

El catracho de 28 años de edad solamente ha marcado dos goles en un total de 18 juegos con los naranjas de la MLS.



A raíz de eso, ha trascendido en redes sociales que su representante, Paulo Hernández, estaría gestionando con Olimpia el retorno de Quioto para la siguiente temporada, lo que sería en enero próximo.