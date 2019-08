Residente trabaja con científicos para nuevo álbum

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El rapero galardonado con el Grammy Residente tiene algunos colaboradores inesperados para su próximo álbum: científicos.



El artista puertorriqueño dijo que estudió intensamente con profesores de la Universidad de Yale y de la Universidad de Nueva York para leer patrones cerebrales en gusanos, ratones, monos, moscas de la fruta y un conejo especial, el reggaetonero Bad Bunny, para crear su segundo álbum solista.



“(El álbum será) sobre todo lo que tengo dentro de mi cabeza ... porque seguía en una lluvia de ideas y dije ‘¡oh!, tengo que estudiar mi cerebro, y tengo que estudiar el cerebro de otras personas, y tengo que estudiar el cerebro de los animales’”, dijo.

Daniel Alfonso Colón-Ramos, profesor asociado de neurociencia en Yale, dijo que Residente pasó días en la universidad haciendo investigación: “Decíamos en broma que le deberíamos dar un diploma”. En el campus usaron pruebas de electroencefalograma (EEG) en insectos para rastrear y registrar las ondas cerebrales.



“Sin lastimar a los animales podemos ver lo que está pensando el animal mientras se mueve, mientras explora el ambiente, podemos ver células individuales que se comunican entre sí.



Resulta que cuando esas células, esas neuronas, hablan entre sí usan ritmos para comunicarse, las llamamos ritmos de actividad. Al final de cuentas esos ritmos pueden transformarse en música”, dijo Colón-Ramos.



El álbum, con un título aún por definirse, será lanzado en noviembre. Residente, cuyo nombre verdadero es René Pérez Joglar, trabajó con Suzanne Dikker, una destacada investigadora en el Departamento de Psicología de la Universidad de Nueva York para usar pruebas de EEG en sí mismo y en Bad Bunny para producir el primer sencillo del álbum: "Bellacoso".



La canción, disponible en plataformas digitales, es un regreso de Residente al reggaetón y la colaboración con Bad Bunny, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, es una sorpresa pues Residente, de 41 años, es famoso por rapear sobre política, justicia social y otros temas álgidos además de criticar a la generación más joven de astros latinos del trap y la popularidad del reggaetón.



“Quería demostrar a la gente que a pesar de que somos diferentes de ciertas maneras, nos podemos conectar con nuestras frecuencias cerebrales”, dijo Residente para quien colaborar con Bad Bunny “fue como trabajar como un hermanito”.



"Hay fans muy duros y sé que no entienden por qué estoy colaborando con Benito, a pesar de que él es enorme ... quería mostrarles que a pesar de que somos diferentes nos podemos conectar”, dijo.



Residente se pudo ver junto a Bad Bunny en las recientes manifestaciones contra el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, quien anunció su renuncia tras el rechazo generalizado a su periodo en el gobierno.



Bad Bunny, de 25 años, se ha convertido en una estrella internacional con múltiples éxitos en la cima de las listas de popularidad y conciertos abarrotados, como su presentación en el Madison Square Garden de Nueva York.



“Real, me sorprendió, pero todo se dio de manera tan natural, sin forzar, que al final fue como algo normal. Admiro a René y conozco su carrera musical, sé que no es artista de colaborar con cualquiera, así que es honor el poder hacer un tema con él”, dijo Bad Bunny sobre “Bellacoso” vía correo electrónico.



“El proceso de trabajar juntos fue retador. René es bien exigente. Yo soy exigente pero René está loco”, agregó. “Pero es buenísimo trabajar con alguien que te haga sacar lo mejor de ti en la letra, es honor colaborar con un artista como René”.



Residente dijo que durante las pruebas que se hicieron él y Bad Bunny estaban “viendo una mujer bailar, estábamos bebiendo (y) ellos estaban capturando esas frecuencias”.

“Es una canción divertida, es mejor que estar caliente, es como estar caliente pero dos rayas más arriba, súper caliente”, dijo.

El colorido video de “Bellacoso” que comienza con un grupo de hombres y mujeres perreando en tanga, incluye modelos de varias tallas y colores de piel. Residente dijo que la diversidad en la música y el cine “siempre es importante”.



"Hay que mantenerlo”, dijo. “Además es agradable que ves traseros de chicas que te gustan y resulta que es un tipo”.



Residente, uno de los fundadores de la banda alternativa Calle 13 y el artista con más Latin Grammy hasta el momento, con 24 estatuillas, además de cuatro Grammy, dijo que todos tienen un trasero lindo pero mostrar el suyo le dio pena.