Devron García al Vida: "Me toca defender al Real España"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El defensor del Real España, Devron García, enfrentará el sábado a su exequipo: el Vida. Aunque no esconde su cariño por los cocoteros, asegura que para él será "un partido cualquiera".



"Vida siempre se arma bien, no con jugadores de renombre, pero es un equipo que mete, que corre, viene jugando bien. No le han salido los resultados, pero con los grandes se crece y más aquí contra Real España. Yo estuve allí y contra los grandes siempre se crecía, los jugadores quieren mostrarse. pero estamos en casa y debemos hacer valer la localía", inició contando.



Los ceibeños llegan como penúltimos en la tabla y con el objetivo de llevarse un resultado positivo del Estadio Morazán. Pero en la realeza no quieren dejar escapar más puntos.

"No han ganado, vienen con la urgencia de querer sumar, están en una situación complicada en la tabla. Siempre vienen acá a querer sumar y trabajamos para eso, ya no podemos dejar ir puntos en casa, para eso trabajamos", agregó.



Le guarda cariño al Vida, pero...



Devron llegó a préstamo a La Ceiba en 2018 para vestir la camisa roja y consiguió consolidarse. En este Apertura 2019 regresó a la realeza y ahora enfrentará a sus escompañeros.

¿Es un partido especial? Le consultamos y fue contundente: "No. Es un partido cualquiera". Pero matizó enseguida: "Siempre es especial contra cualquier equipo. Si tengo varios amigos que dejé allí, un equipo que me abrió las puertas y me hizo crecer bastante. Le tengo mucho cariño, pero en el campo me toca defender al Real España".

¿Si le toca anotarle al Vida lo celebrará? Fue otra de las interrogantes y no vaciló. "Claro, cualquier gol se celebra. Les tengo mucho respeto y cariño, pero los goles hay que celebrarlos ante el equipo que sea. Repito, les guardo mucho respeto, pero me toca defender los colores del Real España y hay que hacerlo con mucho honor".

Por último se refirió a las cualidades de Wisdom Quaye, volante de los rojos a quien conoce muy bien.



"Es un buen jugador, ha estado creciendo. Es rápido, un lateral que va al ataque, pero nosotros tenemos jugadores veloces que lo pueden controlar", cerró.

