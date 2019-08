Distrito Central, zona norte y Danlí sin energía eléctrica este jueves

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras (EEH) realizaran trabajos de mantenimiento este jueves en varios sectores de Honduras.

Entre los sectores afectados están el Distrito Central, la zona norte, el litoral atlántico y Danlí.

Listado de barrios, aldeas y colonias sin energía este jueves:



Jueves 29 de agosto de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Distrito Central

Col. Sempe, Col. La Sosa, Altos de la Sosa, La Travesía, Col. La Trinidad, Col. Estados Unidos, Aldea Agua Blanca, Col. Santa Isabel , Col. La Esperanza, parte de Colonia San Miguel y zona aledañas.

Jueves 29 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Centro de Salud I.H.S.S., Torocagua, Col. Brisas de Olancho, Col. Villa Unión, Parte de La Laguna, Parte de La Canada, Residencial Pinares, El Carpintero, El Piligüín, El Hatillo, El Trigo, Aldea Corralitos, Limones, Matasano, Amitigra y zonas aledañas.



Jueves 29 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Parte Altos de Toncontín, Lomas de Germania, Col. Villeda Morales, Represa Concepción, Lodo Prieto, parte de La Rafael Leonardo Callejas, Carrizal # 1, Col. Santa Isabel, Col. Villa Franca, Col. Buenas Nuevas, Col. Brasilia, El Durazno, San José de Soroguara, Aquasplash, El Lolo, Plantel Aguazul y zonas aledañas.

Jueves 29 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Bo. Buenos Aires, Bo. El Bosque, Col. Picachito, I.H.S.S. Bo. Abajo, Teatro Nacional “Manuel Bonilla”, Bo. La Concordia, Las Delicias, Bo. Buena Vista, Col. Linton, Bo. Las Canteras, Bo. Zaragoza, Concordia, Col. Sagastume, Col. Miramesí, Los Pinos, Polleras Cadeca, Guasculile, Cataluña, Beneficio de Café, Villa Peniel, Prondeca, Aldea Río Abajo, Urbanización Villa Madrid, Conetsa, Trituradora de Piedras, Serviverduras, Aldea Las Flores, Col. Emanuel, Buen Samaritano, Residencial Briseño, Cadeca, Los Mangos, Bo. Puente Colorado, La Concordia y zonas aledañas.



Jueves 29 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Bo. La Ronda, La Leona, Bo. La Cabaña, Hospital Viera, Alcaldía Municipal, parte comercial de zona peatonal, Congreso Nacional, El Olvido, Bo. La Hoya, parte de Antigua Penitenciaría Central, Bo. Guanacaste, Cine Presidente, Bo. La Plazuela, Col. La Alambra.



Banco Central Honduras, Bo. Las Colinas, Bo. San Rafael, Bo. La Merced, Antigua Casa Presidencial, Col. La Reforma, Embajada EEUU, Avenida La Paz, Supermercados Mas X Menos, Bo. San Pablo, Mercado San Pablo, parte del Bo. Guanacaste, canchas de Basketball por escuela José Cecilio del Valle, Polideportivo Inst. San José del Carmen y zonas aledañas.

Jueves 29 de agosto de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en zona norte

Servicio propio de generadora Vegona, Aguas de la Reina, Plan Grande, posas de agua, El Pinal, Periquito, La Piedad, La Unión, Santa Lucía, Lajas, La Lima, Los Manzanos, San Isidro, Platanares, Coyolito, El Venado, El Jicaro, Los Planes.

Jueves 29 de agosto de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en La Ceiba, Atlántida

Colonia Suyapa, colonia Canelas Altos de las Canelas, colonia Las Mercedes, Plaza Premier, colonia El Toronjal 1 y 2, Mall Mega Plaza, Plaza Premier Toronjal, Diunsa, Hospital Vicente D'antoni, Hotel Emperador, Mall Mega Plaza, Plaza Premier.



Jueves 29 de agosto de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en municipio de Sabá, Colón

Sabá, barrio Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, colonia Alemán, Brisas de Monga, centro de Sabá, colonia La Castellana, Cholomeña, col. Suiza, Las Palmas, Palma Real, Pradera I, II, III y IV, col. La Standar, Bella Vista, Habitat, barrio Colombia, Monte Fresco, Cooperativa Sabá.

Sabá, Uva Sureña,Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes.

Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo, Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia).

Jueves 29 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en Danlí

Col. El Mirador, Col. Apaguiz Norte, 110 Brigada Militar, Copeco, Col. San José, Col. Ebenezer, Col. Bella Vita, Ladrillera Nolasco, Fábrica Alcapone, Panificadora Tábora, Col. Santo Domingo, Col. Bethel, Col. La Concepción, La Carbonera, Piedra Ancha, Col. Vista Hermosa, Col. Apaguiz, Col La Granjita, Col. Manuel Zelaya, Col. Cofradía, Col. Nueva Esperanza, Purificadora Agua Sali, Col. Monte Fresco, Col. San Francisco.



Jueves 29 de agosto de 8:30 am a 4:30 pm en Zona Norte

Puerto Cortés (Brisas del Chile, La 46, Plantel Tropigas, Los Laureles, Col. 1 de Abril, Amigos del Campo, Banderas III, Chameleconcito, Col. Fraternidad, 18 de Noviembre, 30 De Mayo, Entre Naranjos, Col. Episcopal, Valle En El Bosque, Plantel Seaboard Sealand, Plantel Desco, Plantel C.A.T.R., Terminal de Contenedores Dole, La Concordia, Las Delicias, Casa Azul, Bullychampa, Plantel Exa, La Cabaña De Don Mario, Campana.



Col. El Sauce, Tronconales, Col. San Roque, Col. Nueva Campana, Col. La Arrocera, Col. 6 de Mayo, Col. La Gran Vía, Col. 21 de Octubre, Las Palmas, El Rondón, 19 de Mayo, Baracoa Pueblo, Col. San Miguel, carretera Vieja Baracoa, Col. Las Brisas de Baracoa, Baracoa Johson, El Bun, Col. López Bonilla, La Unión, El Sofoco, Los Cruces, Tapón de Los Oros, El Boquerón, La Colman, Los Mangos, Kilómetro 2, Sector La Cooperativa, Honducaribe, Calán, Kilómetro 6, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, Roble, El Ocote.



San José de Brisas, La 40, La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya y nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy, Manacalito), Choloma (Aldea La Protección, Tibombo, Montevideo, Lupo Viejo), Tela (Meroa 8, Meroa Río, El Champerío O Triunfo Ii, Mélcher 6 1/2, Mélcher 17, El Guayabal I Y Guayabal Ii, Toloa Empalme, Toloa Creek Y Creek Martinez), Progreso (La 45, La Curva de Dora,

La Bolsa De Pava).



Jueves 29 de agosto de 8:30 am a 4:30 pm en Ocotepeque y Lempira

Municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque: casco urbano de San Francisco y las aldeas: Coloal, El Sile, El Tablón, La Laguna, Santa Tereza y los caseríos cercanos.

Municipio de San Marcos, Ocotepeque: casco urbano de San Marcos y aldeas: Callejones, Cunse, El Carrizal, El Granzal, El Jaralón, El Refugio, El San Francisco del Valle, Tránsito, La Ascención, Potrerillos, Sabana Larga, San Juan, San Luis, Santa Marta y los caseríos cercanos.



Municipio de Mercedes, Ocotepeque: casco urbano de Ocotepeque, Mercedes y las aldeas: Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, San Marcos Ocotepeque, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán, Yuscarán y caseríos.



Municipio de Guarita, Lempira: casco urbano de Guarita, aldeas: Guarita Lempira, Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Santa Cruz Queruco, Santo Tomas Chinquin. Terlaca: Municipio De San Juan Guarita. San Juan Guarita Lempira. Lempira: Casco Urbano De San Juan Guarita y aldeas: El Rodeo, Los Horcones, Tomala Lempira, Portillo, Pueblo Viejo, Sazalapa y caseríos; Municipio de Tomala, Tambla.



Lempira, Lempira: Tomala y aldeas: Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconsillos, Los Zuncullos, San Cristobal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, Cololaca Lempira, San Pablo, Santo Domingo, Aldea Nueva y caseríos cercanos; Municipio de Valladolid, Lempira.



Tambla, Lempira: casco urbano de Tambla y aldeas: El Zarsal, San Francisco de La Virtud Lempira, Aceituno, Chorrera y caseríos; Municipio de Cololaca, Mapulaca Lempira, Cololaca y las aldeas: Casitas, Las Flores, Malsincales, San Isidro Canguacota y caseríos cercanos.



Municipio de Valladolid, Lempira: Gualcinse Lempira, Valladolid y aldeas: Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncillo, El Candelaria Lempira, Socorro, Yupural, Gualcixe, Los Patios, Los Reales, La Hacienda, Tierra Blanca y Virginia.



Municipio de La Virtud, Lempira: casco urbano de La Virtud y Piraera Lempira, Aldeas: Catulaca, El Amatillo, El Cacahuatal, El Limón, Guajiniquil, La Cuesta, La Haciendita, Trinidad, Los Hernández, San Francisco, San José, San Andrés Lempira y caseríos cercanos.



Municipio de Mapulaca, Lempira: aldeas El Sitio, Los Planes, Llano de La Hamaca, San Antonio; Municipio de Gualcinse, Lempira y aldeas: Congolón, Guacual, Gualcea, Guatemalita, Quesungual, Santa Cruz, Santo Tomás, San Marcos Mora, Tenango, Tixila.



Municipio de Candelaria, Lempira: casco urbano y aldeas: La Arada, San Francisco, San José, San Lorenzo y caceríos; Municipio de Virginia, Lempiray aldeas: Agua Zarca, Celilac, El Rodeo, Guaquincora y zonas aledañas; Municipio de Piraera, Lempira: casco urbano y aldeas: Las Moras, Quisimaca, San Felipe, San Jerónimo, San José, San Pedro, San Sebastián, Guasquin, Pichigual y zonas aledañas.



Municipio de San Andrés, Lempira: casco urbano de San Andrés y aldeas: Caona, Cenalaca, San José, San Simón, Santiago, Sosual, Sunsunlaca y caceríos.