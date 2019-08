FC Barcelona: Lesión de Messi lo dejaría fuera durante un mes

BARCELONA, ESPAÑA.- El argentino Leo Messi sigue lesionado. El jugador del FC Barcelona no podrá estar en el duelo FC Barcelona vs Osasuna, programado para el sábado 31 de agosto a las 9:00 de la mañana.

Según se dio a conocer la mañana de este miércoles, Leo sintió de nuevo molestias en el sóleo de la pierna derecha, por lo que tuvo que abandonar el entrenamiento del club que dirige Ernesto Valverde.

No obstante, el equipo catalán aún no confirma la ausencia de su 10, pues aún no existe un comunicado médico; fuentes del club creen que es prematuro hacer cálculos sobre su estreno en LaLiga.

Messi estuvo en el palco del Camp Nou el domingo, junto a Luis Suárez y a dos de sus hijos (Thiago y Mateo), disfrutando del triunfo del Barcelona 5-2 ante el Betis, partido en el que el francés Antoine Griezmann se lució con un doblete.