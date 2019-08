Lizbeth Rodríguez, de "Exponiendo infieles", revela que tiene un hijo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Lizbeth Rodríguez, presentadora del programa "Exponiendo infieles " reveló recientemente que tiene un hijo de dos años.

La joven presentadora grabó un video para su canal de YouTube en el que contó sobre la existencia del pequeño, pero además, detalló porqué lo mantuvo en secreto durante todo este tiempo.

Sentada en un cuarto y rodeada de muchos juguetes comenzó diciendo que “Decidí hacer este video porque siento que ya no puedo callarlo, se me sale del corazón porque para mí es muy difícil que una parte tan importante de mi vida esté oculta para todos ustedes…

En el video de más de 20 minutos y titulado "Les presento el hombre de mi vida", la polémica presentadora continuó a desvelar su secreto.

"Soy mamá"

"Sin más preámbulos, quiero decirles que soy mamá, tengo un hermosísimo hijo que cumple años en diciembre y lo mantuve oculto porque cuando uno se convierte en papá no hay cosa más importante que la seguridad y el bienestar de sus hijos”, aseguró.

Lizbeth Rodríguez se anticipó a las posibles críticas, aclarando que mantuvo en secreto lo de su hijo para protegerlo y no por negarlo o esconderlo.

Hijo de Lizbeth Rodríguez juega mientras su madre cuenta toda la verdad. Fotos: captura de pantalla del video publicado por la mexicana en su canal de YouTube.



“Las personas que he conocido en persona, que me las he encontrado un domingo en la calle, lo saben porque no es algo que yo oculte o que haya mentido o algo que yo diga que no; sin embargo, una cosa es compartir con las personas cercanas, pero hacer un video tal cual y exponerlo al mundo me daba mucho miedo”, señaló.

Anécdota

Además contó que cuando comenzó con el programa "Exponiendo infieles". Detalló que iba caminando con su hijo por una plaza y una persona le tiró algo que golpeó al menor en la cara y este comenzó a sangrar. Fue entonces cuando decidió mantenerlo oculto de las cámaras.

Mientras cuenta lo ocurrido, Lizbeth Rodríguez juega y besa al pequeño que se encuentra en la habitación.

Video