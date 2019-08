Mauricio Dubón regresa a las Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El beisbolista hondureño Mauricio Dubón ha sido subido al primer equipo de los Gigantes de San Francisco y está a un paso de jugar por tercera ocasión en las Grandes Ligas.

"El jardinero Joey Rickard, el jugador de cuadro Mauricio Dubón y el lanzador derecho Tyler Rogers fueron convocados desde Triple-A", anunció el equipo en su cuenta oficial de Twitter.

Dubón, de 25 años de edad, está a un paso de volver a colocar su nombre en lo más alto a la par de las más grandes figuras del béisbol mundial.

"Hace 10 años les dije a mis padres 'voy a jugar aquí algún día' y adivinen qué está pasando", fue el mensaje que compartió el hondureño en su perfil de Twitter junto a una fotografía suya dentro del estadio de los Cerveceros de Milwuakee, la cual se ha viralizado.

Dubón es el primer hondureño formado en el béisbol nacional en llegar a las Grandes Ligas de los Estados Unidos, un hecho sin precedentes hasta ahora en nuestro deporte, tomando en cuenta que el legendario Gerald Young, quién jugara para los Astros de Houston, solamente nació en Tela, pero nunca practicó este deporte en Honduras.

10 years ago I told my host parents “I’m gonna play here one day” and guess what it’s happening ?? #blessed?⚓️ pic.twitter.com/1QCAnGMclf