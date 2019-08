Netflix revela los estrenos de sus películas candidatas al Óscar

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La plataforma de contenidos en striming, Netflix, anunció este martes las fechas de estreno en Estados Unidos de las producciones que presentará como candidatas a los próximos premios Óscar, entre ellas "The Laundromat", "The King​" y "The Irishman".



En total son diez las cintas por las que el gigante de contenidos apostará en la contienda por el Óscar, objetivo para el que debe estrenar las producciones en salas de cines antes de que lleguen a su servicio en internet, tal y como pasó con la aclamada "Roma" de Alfonso Cuarón, que tuvo un lanzamiento obligatorio, pero limitado, en salas de cine para poder competir en festivales.



Primero, "The Laundromat", la película dirigida por Steven Soderbergh sobre la filtración periodística conocida como Papeles de Panamá (Panama Papers), se estrenará el próximo 27 de septiembre.



El público podrá ver en las salas de proyección esta cinta protagonizada por Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Matthias Schoenaerts y Sharon Stone durante 22 días, puesto que inmediatamente después quedará disponible en la plataforma de Netflix para todos los suscriptores.



Otra de las películas que más expectación ha generado, "The King", protagonizada por Timothée Chalamet y Joel Edgerton, llegará a los cines el 11 de octubre y al servicio de Netflix el 1 de noviembre.



También hoy se ha desvelado el trailer oficial de este filme, dirigido por David Michod, que cuenta la historia de un joven Enrique V basada en los dramas históricos de Shakespeare.



Precisamente, tanto "The Laundromat" como "The King" se presentan esta semana en la Mostra de Venecia (Italia), junto a otra producción de Netflix, “Marriage Story”, ya que el festival se ha convertido en los últimos años en la parrilla de salida de la carrera hacia los Óscar.



Dirigida por Noah Baumbach, “Marriage Story" es un drama sobre el divorcio protagonizado por Adam Driver y Scarlett Johansson que llegará a los cines el 6 de noviembre y que justo un mes después se estrenará en Netflix.



Fuera del festival quedó la otra gran apuesta de Netflix para los Óscar, "The Irishman" de Martin Scorsese, ya que el proceso de postproducción del filme ha sido muy extenso porque el realizador está utilizando CGI (imágenes generadas por ordenador) para rejuvenecer a los actores.



La producción se estrenará en las salas de EEUU el 1 de noviembre y estará disponible en la plataforma de internet el día 27 del mismo mes.



Scorsese ha reunido nuevamente a Al Pacino, Robert de Niro, Harvey Keitel y Joe Pesci en torno a otra historia de gánsters, ambientada en los años 1960, al más puro estilo del director estadounidense.



Tras descartar su presentación en los festivales de Venecia y Toronto, la película inaugurará la 57 edición del Festival de Nueva York el 27 de septiembre.



El resto de estrenos de Netflix se repartirán así:



“Dolemite Is My Name” en salas el 4 de octubre y el 25 del mismo mes en Netflix.



“Earthquake Bird” en salas el 1 de noviembre y el 15 en el servicio de internet.



“Klaus​” estará en los cines una semana de forma exclusiva, desde el 8 de noviembre, pues el 15 llegará a Netflix.



“I Lost My Body” en salas el 15 de noviembre y en la plataforma el 29 del mismo mes.



“Atlantics” seguirá exactamente el mismo calendario que la anterior.



Finalmente, “The Two Popes” estará en cines desde el 27 de noviembre hasta el 20 de diciembre que se incluirá en el catálogo de la plataforma.