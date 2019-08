Juan Ramón Mejía: “Estuve cerca del retiro hace 2 años”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Fresco, ligero de ropas. Juan Ramón Mejía no tiene cara de killer, pero ese tipo de barba rala que se sienta a tomar un café en la Ciudad Kennedy es el romperredes del Apertura.



“¡Si meto esa de chilena me retiro del fútbol, hermano!”, bromea el dorsal “29” de Real de Minas, el equipo más pobre de la Liga Nacional, recordando mentalmente aquella obra de arte que le sacó con las uñas Rafa Zúniga en el juego del domingo.



Lleva siete pepas en seis jornadas y en la previa de ese juego aparte contra Olimpia del domingo en el Marcelo Tinoco el hijo de la profe Alejandrina Erazo revela que “estuve muy cerca de retirarme del fútbol”.



- ¿Cómo así?

- Hace dos años cuando salí de la Real Sociedad había decidido quedarme a vivir en mi casa, en Tegucigalpa, para atender mi negocio porque en nuestro fútbol ha decaído la economía.

- ¿Y qué pasó?

- De repente salió la chance en Gimnástico, el equipo de mi colonia. Ahí volví a disfrutar del fútbol y después la gente de Olancho FC me llama y hago 13 goles... me volví a motivar, retomé mi nivel y mis sueños y creo que puedo seguir haciendo más goles para ayudar a que Real de Minas sea un equipo estable.

Una segunda juventud

Titular en su segundo torneo con el Minero, JR del Gol entonces no cree que esté en el ocaso de su carrera a los 30 años (desde los 14 inició en las divisiones menores de Olimpia, donde vio por primera vez a su actual DT, Raúl Cáceres).



“¿Ocaso? ¡No!, más bien estoy comenzando mi segundo aire, ahora como uno de los experimentados de la plantilla”, saca el escudo protector contra la prensa el exariete de Olimpia, Deportes Savio, Real España, Juticalpa y Malacateco, entre otros clubes.



“Es que ya a los 30 lo quieren retirar a uno y miren a Carlo Costly tiene 37 años, fui compañero de él y es un ejemplo para trabajar; Julio el Palomo Rodríguez a sus 37 años corría más que muchos de 20; Sergio Mendoza sigue jugando a los 39. Mi compañero Luis Guzmán está como si nada a los 39”.

Esa década y media en el fútbol es la que ha convocado desde el torneo pasado Raúl Cáceres para ser el guía de un equipo relativamente joven. “Varios amigos me decían que estaba loco de fichar con Minas, con menos 13 puntos en la tabla y viendo a Juticalpa armadísimo... esta experiencia me ha marcado porque ya he disfrutado arriba y abajo: grité campeón con Olimpia y salvé una categoría con Real de Minas. Se disfruta por igual”, dice.



- Ya vamos a hablar de Olimpia pero antes contame cómo estuvo esa regañada del profe en el entretiempo del juego que perdían 3-0 con Motagua...

- Todo mundo cree que nos dio una tremenda regañada pero no fue así, ya no había más espacio para reclamos y solo nos pidió que si íbamos a perder, lo hiciéramos con dignidad.

Juan Ramón Mejía atendió a Zona en un café cercano a su zona de influencia: Ciudad Kennedy.





- ¿Pero vos qué pensaste, querías que te tragara el mundo?

- Yo ni quería entrar al camerino pero al escuchar al profe y ver a los muchachos jóvenes, dije que al menos había que maquillar el resultado; con Real España en Tegus ya había vivido un 7 a 1 contra Motagua y se me vino a la mente ese juego. Y ahí dije: “No me puedo volver a comer una goleada”.

- Y de repente vino el primero, el segundo, el tercero...

- Entramos enchufados y los primeros dos goles nos meten al juego. Cuando hacemos el 3 a 2 les dije: “No nos aloquemos, ahora vamos por el empate porque ya los tenemos”. Minuto a minuto íbamos siendo más que Motagua, ellos no se creían nuestra reacción y con el 3 a 3 nos fuimos arriba anímicamente y aprovechamos el estado de shock de ellos para hacerles el cuarto... y el 4 a 4 nos amargó.



El plantel aprendió la lección: “Nunca darnos por vencido”. Sobre todo ahora que en el horizonte se ve al Olimpia de Pedro Troglio, “el mejor plantel de la Liga: juega un partido con un 11 y el siguiente con otro 11 y los extranjeros hacen diferencia. Por eso hay que jugar al 200 por ciento”.



De todos modos y a pesar de su pasado blanco, Juan Ramón Mejía advierte que “si anoto el domingo lo voy a celebrar, gol es gol. Respeto mucho a Olimpia, me formó como jugador y me apoyó siempre, pero si anoto el domingo lo celebraré por respeto a Real de Minas”.



El famoso JR se toma el último trago de su capuchino y se alista para prender el motor de su busito y llevar a sus hogares a una veintena de niños escolares. Él y Real de Minas advierten al León de los Ferrari: “Hacer buenos partidos contra los grandes es la catapulta para mostrar de lo que estamos hechos. Queremos meternos a la pentagonal”. El balón sigue rodando, JR...