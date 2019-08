Piden cadena perpetua para coautores de la muerte del "Fiscal de oro"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante la audiencia de individualización de la pena en el caso del crimen contra Orlan Chávez, el "Fiscal de oro", la Fiscalía solicitó cadena perpetua para los condenados Luis Alejandro Castro Núñez y Wilmer Samuel Álvarez.



Asimismo para Castro Núñez solicitaron seis años más de reclusión por el delito de portación ilegal de armas de uso comercial.



En tanto la defensa solicitó 20 años por el delito de asesinato y tres por portación ilegal de armas.

El pasado 6 de agosto, los jueces que conforman la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declararon culpables como coautores del crimen del "Fiscal de oro" a Luis Alejandro Chávez y Wilmer Álvarez.



Tras conocer la sentencia, Wilmer Álvarez aseguró estar sorprendido. "Lamentablemente la familia de Orlan Chávez no recibe justicia, sino impunidad. Se está protegiendo a los verdaderos asesinos", manifestó.

Esposa de "Fiscal de oro" insatisfecha

Margarita Morales, esposa del fiscal de oro, Orlan Chávez, dijo sentirse insatisfecha pese al fallo condenatorio contra los responsables del crimen, en grado de coautor, contra el reconocido abogado y catedrático universitario.

"No estoy completamente satisfecha. Seguimos esperando quién es el intelectual, debido al temor que tenemos, porque no solamente ellos dos participaron", manifestó la esposa del Fiscal de Oro.



Asimismo, Margarita Morales se preguntó "¿quiénes son los que están detrás del crimen de Orlan Chávez?", debido a que, según ella, no se habla de más personas vinculadas en el caso.

