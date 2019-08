Honduras abrirá misión comercial en Jerusalén: Sara Netanyahu

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó este martes que Honduras abrirá una misión comercial en Jerusalén, capital de Israel.



Sara Netanyahu, esposa del primer ministro de Israel, dijo que la próxima semana Honduras abrirá una instalación diplomática en Jerusalén y que ella es la responsable de la mudanza.



En una transmisión en vivo en Facebook, junto a la ministra de Cultura de Israel, Miri Regev, Sara Netanyahu afirmó que la medida se produjo luego del viaje financiado por el gobierno que realizó el año pasado a Guatemala, país centroamericano.



"Cuando visité Guatemala, hablé con Patricia Morales y su esposo el presidente (Jimmy Morales), en esa ocasión les pedí que intercedieran ante Honduras para que trasladara su embajada a Jerusalén", dice Sara Netanyahu.

"Me complace anunciar que Honduras abrirá este domingo 1 de septiembre la misión comercial en Jerusalén, un paso en el camino para mudar su embajada", publica The Times Of Israel.



Poco después de los comentarios de Netanyahu, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la medida y dijo que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y su esposa Ana García de Hernández llegarán a Israel la noche del sábado antes de la apertura de la misión comercial en Jerusalén.

Sara Netanyahu durante su visita a Guatemala.







El ministerio de Relaciones Exteriores israelí describe la apertura de la oficina comercial como un paso más de Honduras para trasladar su embajada a Jerusalén.



A principios de 2019, Honduras e Israel acordaron trabajar para abrir embajadas en Jerusalén y Tegucigalpa.